«Сочи» — «Краснодар»: счет матча 2:3 (1:1), обзор голов

В матче 29-го тура российской Премьер-лигидома уступил в добавленное времясо счетом 2:3.

На пятой минуте счет открыл Никита Кривцов. В конце первого тайма Сауль Гуарирапа восстановил статус-кво.

На 73-й минуте венесуэльский нападающий оформил дубль и вывел «Сочи» вперед.

«Быки» смогли ответить двумя мячами. Сначала на 85-й минуте забил Эдуард Сперцян, а уже в компенсированное время отличился Мозес Кобнан.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Краснодар 2:3 Голы: 0:1 Никита Кривцов (5'), 1:1 Сауль Гуарирапа (43'), 2:1 Сауль Гуарирапа (73'), 2:2 Эдуард Сперцян (85'), 2:3 Мозес Кобнан (90+1') Сочи: Максим Рудаков, Марсело Алвес, Ванья Дркушич, Вячеслав Литвинов, Аттият-Алла Яхья, Артём Макарчук, Игнасио Сааведра, Кирилл Кравцов, Алексей Сутормин, Александар Юкич, Сауль Гуарирапа Краснодар: Матвей Сафонов, Витор Тормена, Хуниор Алонсо, Лукас Оласа, Кевин Кастаньо, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Виктор Са Предупреждения: Ванья Дркушич (81'), (90+8')

Календарь и таблица РПЛ После этого матча у «Краснодара» 53 очка и второе место, «Сочи» с 23 очками на последней строчке.