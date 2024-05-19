19 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. «Валенсия» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» занимает девятое место с 48 баллами. В ее активе 37 забитых мячей, в пассиве — 40 пропущенных.

Команда на девять очков отстает от зоны еврокубков, поэтому уже не имеет даже теоретических шансов пробиться хотя бы в Лигу конференций следующей кампании.

Валенсия — Жирона: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.103.652.30Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На чужом поле он уступил «Реал Сосьедаду» (0:1).

Эта неудача стала для «Летучих Мышей» в четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Пепелу, Уго Дуро, Хауме Доменек, Хесус Васкес, Фран Перес, Диахаби — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Валенсия» не выиграла при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вкупе с отсутствием турнирной мотивации говорит о том, что коллективу будет сложно сохранить должный настрой перед встречей со столь непростым соперником.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 13-ю голами, но он травмирован перед грядущей игрой.

«Жирона»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Жирона» занимает третью позицию в таблице Ла Лиги с 75 очками с разницей мячей 75-45.

Команда на четыре очка отстает от второй в таблице «Барселоны» и лишь на два балла отстает от третьего «Атлетико», так что рискует опуститься.

Последние матчи: клуб в прошлом туре Ла Лиги потерпел поражение. На своем поле он уступил «Вильярреалу» (0:1), пропустив один безответный мяч.

Эта неудача прервала беспроигрышную серию каталонцев в четыре поединка, которые пришлись на национальное первенство, при трех победах и одной ничьей.

Не сыграют: Ян Коуту, Солис, Борха Гарсия, Стуани и Артеро — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Жирона» не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Последняя на сегодня победа коллектива пришлась на домашний поединок против «Барселоны» (4:2), в котором он оформил выход в Лигу чемпионов, так что налицо утрата мотивации его игроками.

Артем Довбик — лучший бомбардир как команды, так и всей Ла Лиги с 20-ю забитыми мячами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Валенсия» проиграла

в трех последних матчах «Валенсии» было забито меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Жироны» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Валенсии» — в 2.90.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов. Такой же сценарий был реализован в их четырех из пяти последних домашних поединков.

В двух из четырех последних матчей гостей сыграл такой же расклад, так что он явно не редкость для «Жироны».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в «Валенсия» проиграла четыре из пяти последних матчей.

Ставка: «Жирона» победит за 2.35