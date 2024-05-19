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    «Арсенал» завершит сезон разгромной победой?

    «Арсенал» — «Эвертон». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Англии 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Эвертон»
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    Мартин Эдегор и Кай Хаверц
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Арсенал Лондон

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    •  Арсенал Лондон 18:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 86 очков в 37 матчах.

    Отставание от «Манчестер Сити» составляет два очка. Если они завершат сезон с одинаковым количеством очков, преимущество получит команда с лучшей разницей мячей. У «Сити» перед заключительным туром разница «+60», а у «канониров» — «+61».

    Арсенал Лондон — Эвертон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в конце прошлой недели «Арсенал» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0), благодаря чему сохранил интригу в чемпионской гонке.

    Еще в одном майском матче лондонский клуб разгромил на своем поле «Борнмут» (3:0).

    Не сыграют: в предстоящем матче готовы принять участие все игроки «Арсенала».

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: такое же, как и у «Ман Сити», то есть идеальное. Микель Артета создал команду, которая в ближайшие годы будет одним из главных претендентов на титул. Все-таки работа в штабе Пепа Гвардиолы не прошла даром.

    Без спадов, конечно, не обошлось, но в целом «Арсенал» очень мощно провел заключительную часть сезона.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» находится на 15-й строчке, имея в своем активе 40 очков перед заключительным туров.

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    • Последние матчи: в прошлом туре «Эвертон» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    Перед этим были победы над «Ноттингем Форест», «Ливерпулем» и «Брентфордом» и ничья с «Лутон Таун».

    Не сыграют: Деле Алли, Натан Паттерсон, Виталий Миколенко и Джек Харрисон.

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    Состояние команды: несмотря на все проблемы, в том числе снятие очков за нарушение финансовых правил АПЛ, «Эвертон» сохранил место в элитном дивизионе благодаря шикарному рывку на финише.

    Главным героем «Эвертона» в этом сезоне можно назвать главного Шона Дайча. С тренером в клубе точно не прогадали.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» выиграл пять предыдущих матчей в АПЛ с общим счетом 14:2

    • «Эвертон» пропустил лишь один мяч в пяти предыдущих матчах

    • «Арсенал» выиграл девять из десяти предыдущих матчей против «Эвертона» на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 7.70, а победу «Эвертона» — за 15.25.

    Прогноз: «Арсенал» выиграет, но чемпионом не станет. Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Ман Сити» потерял очки в игре с «Вест Хэмом».

    Но «Арсенал» со своей стороны сделает всё возможное для завоевания титула. Скорее всего, «канониры» обыграют гостей с разницей как минимум в два мяча.

    Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (-2,0) за 1.88.

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    «Арсенал» — «Эвертон». «Арсенал» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон» с коэффициентом 1.88.
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