«Арсенал» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 86 очков в 37 матчах.

Отставание от «Манчестер Сити» составляет два очка. Если они завершат сезон с одинаковым количеством очков, преимущество получит команда с лучшей разницей мячей. У «Сити» перед заключительным туром разница «+60», а у «канониров» — «+61».

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Последние матчи: в конце прошлой недели «Арсенал» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0), благодаря чему сохранил интригу в чемпионской гонке.

Еще в одном майском матче лондонский клуб разгромил на своем поле «Борнмут» (3:0).

Не сыграют: в предстоящем матче готовы принять участие все игроки «Арсенала».

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: такое же, как и у «Ман Сити», то есть идеальное. Микель Артета создал команду, которая в ближайшие годы будет одним из главных претендентов на титул. Все-таки работа в штабе Пепа Гвардиолы не прошла даром.

Без спадов, конечно, не обошлось, но в целом «Арсенал» очень мощно провел заключительную часть сезона.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» находится на 15-й строчке, имея в своем активе 40 очков перед заключительным туров.

Последние матчи: в прошлом туре «Эвертон» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Перед этим были победы над «Ноттингем Форест», «Ливерпулем» и «Брентфордом» и ничья с «Лутон Таун».

Не сыграют: Деле Алли, Натан Паттерсон, Виталий Миколенко и Джек Харрисон.

Состояние команды: несмотря на все проблемы, в том числе снятие очков за нарушение финансовых правил АПЛ, «Эвертон» сохранил место в элитном дивизионе благодаря шикарному рывку на финише.

Главным героем «Эвертона» в этом сезоне можно назвать главного Шона Дайча. С тренером в клубе точно не прогадали.

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл пять предыдущих матчей в АПЛ с общим счетом 14:2

«Эвертон» пропустил лишь один мяч в пяти предыдущих матчах

«Арсенал» выиграл девять из десяти предыдущих матчей против «Эвертона» на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 7.70, а победу «Эвертона» — за 15.25.

Прогноз: «Арсенал» выиграет, но чемпионом не станет. Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Ман Сити» потерял очки в игре с «Вест Хэмом».

Но «Арсенал» со своей стороны сделает всё возможное для завоевания титула. Скорее всего, «канониры» обыграют гостей с разницей как минимум в два мяча.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (-2,0) за 1.88.