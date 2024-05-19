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    «Лацио» не прогнется перед чемпионом

    «Интер» — «Лацио». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Серия А, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лацио»
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    Лаутаро Мартинес
    19 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. «Интер» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 19:00 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланцы уже обеспечили себе чемпионский титул. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 18 очков.

    При этом команда Симоне Индзаги проиграла всего дважды. Да и 29 побед в 36 матчах говорят о силе миланцев.

    Интер — Лацио: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова победила. «Интер» учинил разгром «Фрозиноне» (5:0).

    А вот до того команда уступила «Сассуоло» (0:1). Зато поединок с «Торино» завершился для миланцев викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Франческо Ачерби — травмированы.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: миланцы уже банально доигрывают чемпионат. Да и Симоне Индзаги явно даст отдохнуть кому-то из лидеров.

    Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл 4 раза при одном поражении.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Миланцы в 3 последних очных поединках переиграли римлян.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне уже вряд ли попадут в зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы Серии А.

    Место в Лиге Европы уже обеспечено, но важно же опередить земляков из «Ромы». Да и с атакой у лациале не очень: всего 47 голов в 36 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Лацио» переиграл «Эмполи» (2:0).

    В пяти последних матчах «Лацио» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    При этом команда не проигрывает уже 6 матчей кряду. Римляне сильны, однако слишком много очков растеряли на дистанции.

    Не сыграют: Марио Гила — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке римляне выглядят выгодно. Да и дать бой чемпиону команде по силам.

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    Команда выиграла всего в половине своих матчей в Серии А. Вот только проиграли лациале уже в 13 поединках высшего итальянского дивизиона.

    Причем «Лацио» уже полтора года не знает радости побед над «Интером». А вот в нынешней диспозиции рассчитывать на очки реально.

    Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. Римляне постараются воспользоваться недостатком мотивации со стороны оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» не проигрывает 6 матчей подряд

    • «Интер» обыграл римлян в 3 последних очных поединках

    • «Лацио» не может обыграть миланцев уже полтора года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.78 и 2.21.

    Прогноз: Лациале еще имеют турнирную мотивацию, тогда как «Интер» уже спокойно доигрывает чемпионат.

    Гости способны выдать отдельный яркий поединок, плюс мотивированы дать бой чемпиону.

    Ставка: «Лацио» не проиграет за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

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    «Интер» — «Лацио». 19 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лацио» с коэффициентом 2.29.
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