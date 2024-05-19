Интер
Лацио
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы уже обеспечили себе чемпионский титул. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 18 очков.
При этом команда Симоне Индзаги проиграла всего дважды. Да и 29 побед в 36 матчах говорят о силе миланцев.
Интер — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова победила. «Интер» учинил разгром «Фрозиноне» (5:0).
А вот до того команда уступила «Сассуоло» (0:1). Зато поединок с «Торино» завершился для миланцев викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Франческо Ачерби — травмированы.
Состояние команды: миланцы уже банально доигрывают чемпионат. Да и Симоне Индзаги явно даст отдохнуть кому-то из лидеров.
Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл 4 раза при одном поражении.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Миланцы в 3 последних очных поединках переиграли римлян.
«Лацио»
Турнирное положение: Римляне уже вряд ли попадут в зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы Серии А.
Место в Лиге Европы уже обеспечено, но важно же опередить земляков из «Ромы». Да и с атакой у лациале не очень: всего 47 голов в 36 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Лацио» переиграл «Эмполи» (2:0).
В пяти последних матчах «Лацио» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.
При этом команда не проигрывает уже 6 матчей кряду. Римляне сильны, однако слишком много очков растеряли на дистанции.
Не сыграют: Марио Гила — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке римляне выглядят выгодно. Да и дать бой чемпиону команде по силам.
Команда выиграла всего в половине своих матчей в Серии А. Вот только проиграли лациале уже в 13 поединках высшего итальянского дивизиона.
Причем «Лацио» уже полтора года не знает радости побед над «Интером». А вот в нынешней диспозиции рассчитывать на очки реально.
Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. Римляне постараются воспользоваться недостатком мотивации со стороны оппонента.
Статистика для ставок
- «Лацио» не проигрывает 6 матчей подряд
- «Интер» обыграл римлян в 3 последних очных поединках
- «Лацио» не может обыграть миланцев уже полтора года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.78 и 2.21.
- 3.00Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.74Сочи — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Лациале еще имеют турнирную мотивацию, тогда как «Интер» уже спокойно доигрывает чемпионат.
Гости способны выдать отдельный яркий поединок, плюс мотивированы дать бой чемпиону.
Ставка: «Лацио» не проиграет за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.04