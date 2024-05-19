19 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лацио». Начало игры — в 19:00 мск. «Интер» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы уже обеспечили себе чемпионский титул. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 18 очков.

При этом команда Симоне Индзаги проиграла всего дважды. Да и 29 побед в 36 матчах говорят о силе миланцев.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова победила. «Интер» учинил разгром «Фрозиноне» (5:0).

А вот до того команда уступила «Сассуоло» (0:1). Зато поединок с «Торино» завершился для миланцев викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Франческо Ачерби — травмированы.

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Состояние команды: миланцы уже банально доигрывают чемпионат. Да и Симоне Индзаги явно даст отдохнуть кому-то из лидеров.

Матчи против «Лацио» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл 4 раза при одном поражении.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Миланцы в 3 последних очных поединках переиграли римлян.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне уже вряд ли попадут в зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы Серии А.

Место в Лиге Европы уже обеспечено, но важно же опередить земляков из «Ромы». Да и с атакой у лациале не очень: всего 47 голов в 36 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Лацио» переиграл «Эмполи» (2:0).

В пяти последних матчах «Лацио» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

При этом команда не проигрывает уже 6 матчей кряду. Римляне сильны, однако слишком много очков растеряли на дистанции.

Не сыграют: Марио Гила — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке римляне выглядят выгодно. Да и дать бой чемпиону команде по силам.

Команда выиграла всего в половине своих матчей в Серии А. Вот только проиграли лациале уже в 13 поединках высшего итальянского дивизиона.

Причем «Лацио» уже полтора года не знает радости побед над «Интером». А вот в нынешней диспозиции рассчитывать на очки реально.

Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. Римляне постараются воспользоваться недостатком мотивации со стороны оппонента.

Статистика для ставок

«Лацио» не проигрывает 6 матчей подряд

«Интер» обыграл римлян в 3 последних очных поединках

«Лацио» не может обыграть миланцев уже полтора года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.78 и 2.21.

Прогноз: Лациале еще имеют турнирную мотивацию, тогда как «Интер» уже спокойно доигрывает чемпионат.

Гости способны выдать отдельный яркий поединок, плюс мотивированы дать бой чемпиону.

Ставка: «Лацио» не проиграет за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.04