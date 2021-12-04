АПЛ. «Вест Хэма» одолел «Челси», «Ман Сити» в гостях у «Уотфорда», МЮ сыграет с «Кристал Пэлас»

С 4 по 6 декабря состоятся матчи 15 тура чемпионата Англии.

«Вест Хэм» — «Челси» 3:2

В первом матче 15 тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 3:2.

«Челси» сумел выиграть первый тайм благодаря голам Тиагу Силвы и Мэйсона Маунта. «Молотобойцы» отыграли один мяч еще до перерыва усилиями Мануэля Лансини.

На 56 минуте хозяева сравняли счет после гола Джаррода Боуэна. Победу им принес точный удар Артура Масуаку на 87 минуте поединка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Челси 3:2 Голы: 0:1 Тьяго Силва (29'), 1:1 Мануэль Лансини (пенальти) (40'), 1:2 Мэйсон Маунт (44'), 2:2 Джаррод Боуэн (56'), 3:2 Артур Масуаку (87'), 0:1 Тьяго Силва (29'), 1:1 Мануэль Лансини (пенальти) (40'), 1:1 (40'), 1:2 Мэйсон Маунт (44'), 2:2 Джаррод Боуэн (56'), 2:2 (56'), 3:2 Артур Масуаку (87'), 3:2 (87') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Крэйг Доусон, Курт Зума (Пабло Форнальс, 71'), Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Томаш Соучек, Деклан Райс, Бенджамин Джонсон (Артур Масуаку, 45'), Джаррод Боуэн, Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 85'), Майкл Антонио Челси: Кай Хаверц (Ромелу Лукаку, 46'), Мэйсон Маунт, Хаким Зиеш (Каллум Хадсон-Одои, 64'), Маркос Алонсо (Кристиан Пулишич, 72'), Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Рис Джеймс, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Эдуард Менди Предупреждения: Жоржиньо (23'), Владимир Цоуфаль (90 + 1'), Рис Джеймс (90 + 2'), Андреас Кристенсен (90 + 4'), Жоржиньо (23'), Владимир Цоуфаль (90 + 1'), Рис Джеймс (90 + 2'), Андреас Кристенсен (90 + 4')

«Вест Хэм» набрал 27 очков и остается четвертой командой таблицы АПЛ. У «Челси» 33 очка и после этого тура команда Томаса Тухеля может лишиться первого места.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

4 декабря, 18:00 мск

«Ньюкасл» — «Бернли»

4 декабря, 18:00 мск

«Саутгемптон» — «Брайтон»

4 декабря, 18:00 мск

«Уотфорд» — «Манчестер Сити»

4 декабря, 20:30 мск

«Лидс» — «Брентфорд»

5 декабря, 17:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

5 декабря, 17:00 мск

«Тоттенхэм» — «Норвич»

5 декабря, 17:00 мск

«Астон Вилла» — «Лестер»

5 декабря, 19:30 мск

«Эвертон» — «Арсенал»

6 декабря, 23:00 мск