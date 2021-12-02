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    «Челси» на выезде одолел «Уотфорд»

    «Уотфорд» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 29-й минуте. Алонсо с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Хаверц отдал дальше на Маунта, который без помех поразил ворота «Уотфорда».

    На 43-й минуте хозяева совершили перехват и провели быструю атаку. Деннис вошёл в штрафную «Челси», качнул Рюдигера и пробил в дальний угол — мяч после рикошета влетел в сетку.

    А на 72-й минуте Рюдигер сделал длинный заброс вперёд, Алонсо скинул мяч на левый край, Маунт забежал и прострелил в центр штрафной, а Зиеш опередил соперника и пробил точно под перекладину.

    Отметим, что матч прерывался на 13-й минуте в связи с оказанием клубными медиками «Челси» первой помощи болельщику, у которого случился сердечный приступ. Фаната транспортировали в больницу, где его состояние удалось стабилизировать.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой игры «Челси» возглавляет таблицу — 33 очка, «Уотфорд» — 17-й (13 очков).

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