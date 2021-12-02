«Уотфорд» — «Челси»: счет матча 1:2, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

Гости открыли счет на 29-й минуте. Алонсо с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Хаверц отдал дальше на Маунта, который без помех поразил ворота «Уотфорда».

На 43-й минуте хозяева совершили перехват и провели быструю атаку. Деннис вошёл в штрафную «Челси», качнул Рюдигера и пробил в дальний угол — мяч после рикошета влетел в сетку.

А на 72-й минуте Рюдигер сделал длинный заброс вперёд, Алонсо скинул мяч на левый край, Маунт забежал и прострелил в центр штрафной, а Зиеш опередил соперника и пробил точно под перекладину.

Отметим, что матч прерывался на 13-й минуте в связи с оказанием клубными медиками «Челси» первой помощи болельщику, у которого случился сердечный приступ. Фаната транспортировали в больницу, где его состояние удалось стабилизировать.

Календарь и таблица АПЛ

После этой игры «Челси» возглавляет таблицу — 33 очка, «Уотфорд» — 17-й (13 очков).