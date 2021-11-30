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    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: ждем триумфа Месси? Онлайн
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    Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года

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    Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем награды «Золотой мяч», которую лучшему футболисту года вручает французский журнал France Football.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Это седьмой «Золотой мяч» в карьере 34-летнего футболиста — он до этого признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

    Второе место в голосовании занял форвард «Баварии» Роберт Левандовский, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

    Карим Бензема («Реал») занял 4-е место, Н'Голо Канте («Челси») — 5-е, Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 6-е, Мохамед Салах («Ливерпуль») — 7-е, Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 8-е, Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 9-е, Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — 10-е.

    У женщин Золотой мяч по итогам 2021 года выиграла полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.

    В этом году 27-летняя Путельяс выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

    В финальном голосовании она обошла Дженнифер Эрмосо («Барселона»), Сэм Кэрр («Челси»), Лике Мартенс («Барселона») и Вивианне Мидема («Арсенал»).

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