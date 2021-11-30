Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентиныстал обладателем награды «Золотой мяч», которую лучшему футболисту года вручает французский журнал France Football.

Это седьмой «Золотой мяч» в карьере 34-летнего футболиста — он до этого признавался лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Второе место в голосовании занял форвард «Баварии» Роберт Левандовский, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

Карим Бензема («Реал») занял 4-е место, Н'Голо Канте («Челси») — 5-е, Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 6-е, Мохамед Салах («Ливерпуль») — 7-е, Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 8-е, Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 9-е, Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — 10-е.

У женщин Золотой мяч по итогам 2021 года выиграла полузащитница «Барселоны» Алексия Путельяс.

В этом году 27-летняя Путельяс выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

В финальном голосовании она обошла Дженнифер Эрмосо («Барселона»), Сэм Кэрр («Челси»), Лике Мартенс («Барселона») и Вивианне Мидема («Арсенал»).