Кан: Даже без «Золотого мяча» Левандовский уже давно взошел на футбольный Олимп

Генеральный директор «Баварии»высказался о вручении «Золотого мяча» нападающему ПСЖ

34-летний Месси завоевал свой седьмой «Золотой мяч». Форвард «Баварии» Роберт Левандовский занял второе место в рейтинге.

«Поздравляем Лионеля Месси. Но Роберт Левандовский заслужил "Золотой мяч" в дополнение к тому, что был назван лучшим нападающим года.

Годами он каждый день показывал абсолютно выдающуюся игру. Даже без "Золотого мяча" Левандовский уже давно взошел на Олимп величайших в мировом футболе.

Я в предвкушении того, какие рекорды он установит с "Баварией" в дальнейшем. В следующем году он снова будет претендовать на награду», — сказал Кан пресс-службе «Баварии».