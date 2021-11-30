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    Кан: Даже без «Золотого мяча» Левандовский уже давно взошел на футбольный Олимп

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    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о вручении «Золотого мяча» нападающему ПСЖ Лионелю Месси.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    34-летний Месси завоевал свой седьмой «Золотой мяч». Форвард «Баварии» Роберт Левандовский занял второе место в рейтинге.

    «Поздравляем Лионеля Месси. Но Роберт Левандовский заслужил "Золотой мяч" в дополнение к тому, что был назван лучшим нападающим года.

    Годами он каждый день показывал абсолютно выдающуюся игру. Даже без "Золотого мяча" Левандовский уже давно взошел на Олимп величайших в мировом футболе.

    Я в предвкушении того, какие рекорды он установит с "Баварией" в дальнейшем. В следующем году он снова будет претендовать на награду», — сказал Кан пресс-службе «Баварии».

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