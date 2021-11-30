Жоржиньо прокомментировал третье место в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» и сборной Италиипрокомментировал итоги церемонии «Золотой мяч 2021».

«Я очень счастлив, но достиг этого не сам, а благодаря команде. Так что я по-настоящему счастлив и горжусь собой и всей нашей командой, потому что мы заслужили это все вместе.

Я всегда говорю, что первое, о чём нам нужно думать, — это коллектив, команда. Это должно быть на первом плане, а уже потом идут отдельные лица, поэтому, когда у нас есть такая замечательная группа игроков, которая работает в едином порыве, проявляет скромность, работает с улыбкой, а футболисты помогают друг другу, тогда, конечно, приходят и результаты, и ты получаешь награды.

Нам за многое предстоит сыграть, что заставляет нас усердно работать, пытаясь завоевать трофеи, потому что таковы задачи клуба», — цитирует Жоржиньо сайт «Челси».

Напомним, что «Золотой мяч» получил форвард ПСЖ Лионель Месси. Это его седьмая награда в карьере.