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    Жоржиньо прокомментировал третье место в борьбе за «Золотой мяч»

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    Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал итоги церемонии «Золотой мяч 2021».

    Жоржиньо
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    Жоржиньо

    «Я очень счастлив, но достиг этого не сам, а благодаря команде. Так что я по-настоящему счастлив и горжусь собой и всей нашей командой, потому что мы заслужили это все вместе.

    Я всегда говорю, что первое, о чём нам нужно думать, — это коллектив, команда. Это должно быть на первом плане, а уже потом идут отдельные лица, поэтому, когда у нас есть такая замечательная группа игроков, которая работает в едином порыве, проявляет скромность, работает с улыбкой, а футболисты помогают друг другу, тогда, конечно, приходят и результаты, и ты получаешь награды.

    Нам за многое предстоит сыграть, что заставляет нас усердно работать, пытаясь завоевать трофеи, потому что таковы задачи клуба», — цитирует Жоржиньо сайт «Челси».

    Напомним, что «Золотой мяч» получил форвард ПСЖ Лионель Месси. Это его седьмая награда в карьере.

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