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    • Голы Чалханоглу и Мартинеса принесли «Интеру» победу над «Венецией»
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    Голы Чалханоглу и Мартинеса принесли «Интеру» победу над «Венецией»

    «Венеция» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Венеция
    Миланский «Интер» одержал выездную победу над «Венецией» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
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    «Интер»

    Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Корреа при смещении к радиусу штрафной площади отыгрался с Брозовичем, затем Анхель удачно сбросил мяч чуть назад на Чалханоглу, а Хакан сильно и точно пробил в левый угол ворот.

    А в компенсированное время в ворота хозяев был назначен пенальти — Мартинес сильно пробил в ближний угол ворот, Ромеро спас свою команду, а затем уже добивание Лаутаро грамотно блокировал Хапс, но при этом мяч от ноги защитника «Венеции» попал в ему в руку.

    Сам Лаутаро Мартинес и реализовал удар с «точки», установив окончательный счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Интер 0:1
    Гол: 0:1 Хакан Чалханоглу (34') Венеция: Серхио Херман Ромеро, Pasquale Mazzocchi, Маттиа Кальдара, Pietro Ceccaroni, Ридгесиано Хапс, Gianluca Busio, Antonio Junior Vacca, Этан Ампаду, Mattia Aramu, Софиан Кийине, Давид Окереке Интер: Эдин Джеко, Хоакин Корреа, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу, Марсело Брозович, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждение: Mattia Aramu (54')

    «Интер» находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А и на одно очко отстает от лидирующих «Наполи» и «Милана». «Венеция» занимает 15-ю строчку.

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