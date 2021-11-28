«Венеция» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

Миланскийодержал выездную победу над(2:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Корреа при смещении к радиусу штрафной площади отыгрался с Брозовичем, затем Анхель удачно сбросил мяч чуть назад на Чалханоглу, а Хакан сильно и точно пробил в левый угол ворот.

А в компенсированное время в ворота хозяев был назначен пенальти — Мартинес сильно пробил в ближний угол ворот, Ромеро спас свою команду, а затем уже добивание Лаутаро грамотно блокировал Хапс, но при этом мяч от ноги защитника «Венеции» попал в ему в руку.

Сам Лаутаро Мартинес и реализовал удар с «точки», установив окончательный счет.

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Интер 0:1 Гол: 0:1 Хакан Чалханоглу (34') Венеция: Серхио Херман Ромеро, Pasquale Mazzocchi, Маттиа Кальдара, Pietro Ceccaroni, Ридгесиано Хапс, Gianluca Busio, Antonio Junior Vacca, Этан Ампаду, Mattia Aramu, Софиан Кийине, Давид Окереке Интер: Эдин Джеко, Хоакин Корреа, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу, Марсело Брозович, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Федерико Димарко, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждение: Mattia Aramu (54')

«Интер» находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А и на одно очко отстает от лидирующих «Наполи» и «Милана». «Венеция» занимает 15-ю строчку.