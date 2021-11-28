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    «Метц» обыграл «Ниццу» благодаря голу Сентонса

    «Ницца» — «Метц»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ницца Метц
    В матче 15-го тура чемпионата Франции «Ницца» потерпела домашнее поражение от «Метца» — 0:1.

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    Единственный мяч на 31-й минуте забил защитник гостей Фабьен Сентонс.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Метц 0:1
    Гол: 0:1 Фабьен Сентонс (31') Ницца: Вальтер Бенитес, Джордан Лотомба, Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Калвин Стенгс, Марио Лемина, Пабло Росарио, Джастин Клюйверт, Анди Делорт, Амин Гуири Метц: Опа Нгюэтт, Ибраима Ньяне, Николя де Превиль, Томас Делаин, Kevin N'Doram, Венсан Пажо, Фабьен Сентонс, Жемерсон, Бубакар Куяте, Дилан Бронн, Александр Укиджа Предупреждения: Kevin N'Doram (4'), Жемерсон (17'), Анди Делорт (21'), Калвин Стенгс (39')

    «Ницца» с 26 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, но по итогам тура может откатиться ниже.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Мец» продлил серию без поражений до четырех матчей (1 победа, 3 ничьих), но все еще идет последним в чемпионате — 20-е место. Впрочем, от 13-й строчки клуб отделяет всего 3 очка.

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