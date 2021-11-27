«Енисей» победил «СКА-Хабаровск»

Игроки «Енисея» Фото: «Енисей»
В составе победителей по голу забили Иван Лапшов, Александр Ломакин и Анзор Саная. У гостей один мяч отыграл Камран Алиев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — СКА-Хабаровск 3:1
Голы: 1:0 Иван Лапшов (39'), 2:0 Александр Ломакин (87'), 3:0 Анзор Саная (90'), 3:1 Камран Алиев (90') Предупреждения: Денис Самойлов (2'), Роман Мануйлов (3'), Денис Фомин (7'), Ираклий Квеквескири (31'), Анзор Саная (53'), Михаил Тихонов (58'), German Ferreyra (61'), Aleksandr Galimov (83'), Александр Масловский (84'), Михаил Тихонов (86')
Это 4 победа «Енисея» в 5 матчах. У него 35 очков и 9 место в таблице. «СКА-Хабаровск» с 41 баллом на счету занимает 4 позицию.