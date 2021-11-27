«Брайтон» — «Лидс»: счет матча 0:0

В матче 13-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с

Встреча на арене «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув завершилась без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс 0:0 Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Марк Кукурелья, Паскаль Гросс, Ив Биссума, Тарик Лампти (Соломон Марч, 76'), Якуб Модер (Jeremy Sarmiento, 82'), Леандро Троссард, Ниль Мопе (Юрген Локадия, 68') Лидс: Даниэль Джеймс, Джек Харрисон (Тайлер Робертс, 63'), Адам Форшоу, Родриго, Рафаэл Диас, Калвин Филлипс (Паскаль Стрёйк, 46'), Хуниор Фирпо (Джейми Шаклтон, 46'), Лиам Купер, Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Иллан Меслье Предупреждения: Хуниор Фирпо (5'), Диего Льоренте (66'), Ив Биссума (81'), Джейми Шаклтон (85')

«Брайтон» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 12 очками располагается на 17-м месте.

Календарь и таблица АПЛ

В 14-м туре «Лидс» примет дома «Кристал Пэлас», а «Брайтон» сыграет на выезде с «Вест Хэм Юнайтед». Первая встреча состоится 30 ноября, а вторая 1 декабря.