«Монако» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:1, обзор голов

«Монако»
обыграл «Реал Сосьедад»
в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Александр Головин
Фото: asmonaco.com
Встреча группы B, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:1.
Хозяева вышли вперед на 28-й минуте, когда отличился Кевин Фолланд с передачи Александра Головина.
Гости отыгрались на 35-й минуте усилиями Александера Исака. Впрочем, уже через две минуты Юссуф Фофана вернул «монегаскам» минимальный перевес.
Благодаря этому успеху «Монако» оформил выход в 1/8 финала.
Футбол. Лига Европы. Группа B
Монако — Реал Сосьедад 2:1
Голы: 1:0 Кевин Фолланд (28'), 1:1 Александер Исак (35'), 2:1 Юссуф Фофана (38')
Монако: Александр Нюбель, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль (Аксель Дисаси, 68'), Гильермо Марипан, Caio Henrique, Софьян Диоп (Желсон Мартинш, 76'), Юссуф Фофана, Жеан Лукас, Александр Головин (Элиот Матазо, 90'), Кевин Фолланд (Крислен Матсима, 90'), Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 76')
Реал Сосьедад: Микель Оярсабаль, Александер Исак (Александр Сёрлот, 73'), Аднан Янузай (Порту Кристиан, 76'), Микель Мерино (Benat Turrientes, 66'), Мартин Субименди, Давид Сильва (Андер Барренечеа, 46'), Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Хосеба Сальдуа (Андони Горосабель, 46'), Мэтью Райан
Предупреждения: Гильермо Марипан (15'), Александр Головин (33'), Хосеба Сальдуа (44'), Аднан Янузай (58'), Мартин Субименди (75'), Александр Нюбель (90 + 5')
Удаление: Юссуф Фофана (89')
В другом матче ПСВ у себя дома нанес поражение «Штурму» — 2:0.
На 45-й минуте Карлос Винисиус реализовал пенальти. На 55-й минуте Брума удвоил преимущество команды из Эйндховена.
В заключительном туре «Монако» поедет в гости к «Штурму», а «Реал Сосьедад» примет ПСВ.
Группа B: 1. «Монако» — 11 очков, 2. ПСВ — 8, 3. «Реал Сосьедад» — 6, 4. «Штурм» — 1.