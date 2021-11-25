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    Президент «Урала»: Можем предложить Кокорину хороший контракт

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов подписать контракт с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.

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    • Потянет ли "Урал" контракт Кокорина? Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в "Зените", конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в Фиорентине», — приводит слова Иванова «Спорт день за днем».

    Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в клуб из России или Катара.

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