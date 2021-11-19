Президент «Урала»: Готовы принять Дзюбу в своей команде

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«По этому поводу вам лучше поговорить с главным тренером нашей команды Игорем Шалимовым.
Дзюба хороший парень, мы были бы очень рады, если бы его отпустили из "Зенита", но у него контракт, зачем ему в "Урал".
Была бы возможность, конечно же, подписали бы Дзюбу. Мы не против увидеть Артема в нашей команде, но повторюсь, решает наш тренер», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
В текущем чемпионате России Дзюба провел 14 матчей и забил семь мячей.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.