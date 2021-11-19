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    Президент «Урала»: Готовы принять Дзюбу в своей команде

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    Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «По этому поводу вам лучше поговорить с главным тренером нашей команды Игорем Шалимовым.

    Дзюба хороший парень, мы были бы очень рады, если бы его отпустили из "Зенита", но у него контракт, зачем ему в "Урал".

    Была бы возможность, конечно же, подписали бы Дзюбу. Мы не против увидеть Артема в нашей команде, но повторюсь, решает наш тренер», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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    • В текущем чемпионате России Дзюба провел 14 матчей и забил семь мячей.

    Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

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