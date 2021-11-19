Президент «Урала»: Готовы принять Дзюбу в своей команде

Президент футбольного клуба «Урал»заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Зенита»

«По этому поводу вам лучше поговорить с главным тренером нашей команды Игорем Шалимовым.

Дзюба хороший парень, мы были бы очень рады, если бы его отпустили из "Зенита", но у него контракт, зачем ему в "Урал".

Была бы возможность, конечно же, подписали бы Дзюбу. Мы не против увидеть Артема в нашей команде, но повторюсь, решает наш тренер», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России Дзюба провел 14 матчей и забил семь мячей.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.