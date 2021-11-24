Семак: Подумаем, будет ли Дзюба и дальше бить пенальти

Главный тренер «Зенита»рассказал, почему второй пенальти в матче с «Мальме» (1:1) исполнял защитник

Ракицкий в конце матча реализовал пенальти, благодаря чему «Зенит» ушел от поражения. В начале второго тайма голкипер «Мальме» отразил удар Артема Дзюбы с 11-метрового.

«Потому что Ярослав чувствовал уверенность в своих силах и пробил в этой сложной ситуации.

Несмотря на незабитый пенальти, Дзюба по проценту забитых является одним из лучших в нашей команде. Будет бить дальше или нет — подумаем над этим.

Болельщики сегодня прекрасно поддерживали команду. Не зря считается, что это своего рода двенадцатый игрок. И играть здесь любой команде гораздо сложнее. Это как раз та атмосфера, за которую любят футбол.

Нам и в чемпионате России в выездных матчах приходится непросто, мы тоже проигрываем. Работа под давление — тоже своего рода мастерство и нужно быть готовым. Есть молодые игроки, есть игроки, которые не справляются с давлением. Не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин выездных неудач», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Ничья в гостевом матче с «Мальме» обеспечила «Зениту» третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.