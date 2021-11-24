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    Семак: Подумаем, будет ли Дзюба и дальше бить пенальти

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему второй пенальти в матче с «Мальме» (1:1) исполнял защитник Ярослав Ракицкий.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Ракицкий в конце матча реализовал пенальти, благодаря чему «Зенит» ушел от поражения. В начале второго тайма голкипер «Мальме» отразил удар Артема Дзюбы с 11-метрового.

    «Потому что Ярослав чувствовал уверенность в своих силах и пробил в этой сложной ситуации.

    Несмотря на незабитый пенальти, Дзюба по проценту забитых является одним из лучших в нашей команде. Будет бить дальше или нет — подумаем над этим.

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    Нам и в чемпионате России в выездных матчах приходится непросто, мы тоже проигрываем. Работа под давление — тоже своего рода мастерство и нужно быть готовым. Есть молодые игроки, есть игроки, которые не справляются с давлением. Не хватает тактического и технического мастерства. Это одна из причин выездных неудач», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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