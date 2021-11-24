Ловрен: Судья ошибочно назначил второй пенальти в ворота «Мальме»

Капитан «Зенита»считает, что арбитриз Латвии допускал слишком много ошибок в матче пятого тура Лиги чемпионов против(1:1).

По мнению Ловрена, Трейманис ошибочно назначил второй пенальти в ворота «Мальме». Уже в компенсированное время защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий реализовал одиннадцатиметровый, который помог питерскому клубу избежать поражения.

«Я согласен [с мнением Ларссона]. Наказание было неправильным. Я был в похожей ситуации на чемпионате Европы. Я не знаю, как должен прыгать защитник в такой ситуации. Нельзя прыгать с опущенными руками, надо защищаться. Это хорошее решение для нас, но я думаю, что судья сегодня показал слишком низкий уровень», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Ничья в гостевом матче с «Мальме» обеспечила «Зениту» третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы.