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    Семак: Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий в преддверии матча с «Мальме» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Не думаю, что у "Мальме" скамейка короче, чем у нас. Они будут сражаться на сто процентов, чтобы добиться первой победы в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

    Чего ждете от соперника? По составу — периодически какие-то игроки выпадали по тем или иным причинам. В остальном игра не изменилась. Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений.

    Команда очень уверенно, активно и хорошо играет. Первый матч никого не должен вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

    Прогноз на матч «Мальме» — «Зенит»

    Матч «Мальме» — «Зенит» состоится 23 ноября, начало — 23:00 по мск.

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