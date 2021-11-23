Семак: Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений

Главный тренер «Зенита»дал комментарий в преддверии матча с «Мальме» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не думаю, что у "Мальме" скамейка короче, чем у нас. Они будут сражаться на сто процентов, чтобы добиться первой победы в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

Чего ждете от соперника? По составу — периодически какие-то игроки выпадали по тем или иным причинам. В остальном игра не изменилась. Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений.

Команда очень уверенно, активно и хорошо играет. Первый матч никого не должен вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Прогноз на матч «Мальме» — «Зенит»

Матч «Мальме» — «Зенит» состоится 23 ноября, начало — 23:00 по мск.