Во вторник, 23 ноября, «Мальме» на своем поле примет «Зенит» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы H, которая пройдет на стадионе «Эледа», начнется в 23:00 по московскому времени. «Мальме» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

«Мальме» занимает четвертое место в турнирной таблице группы H, не набрав в четырех турах ни одного очка.

Подопечные Йон-Даль Томассона поочередно проиграли «Ювентусу» (0:3), «Зениту» (0:4) и «Челси» (0:4 и 0:1).

В чемпионате Швеции дела у «небесно-голубых» идут намного лучше. Они возглавляют турнирную таблицу (55 очков) за два тура до финиша сезона, хотя у «Юргордена», отстающего на два балла, имеется игра в запасе.

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На минувших выходных «Мальме» у себя дома разошелся миром с «Хеккеном» (2:2).

После травм в шведском клубе восстанавливаются Феликс Беймо, Йонас Кнудсен, Андерс Кристиансен и Ола Тойвонен.

«Зенит»

«Зенит» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы H с 3 баллами.

Питерцы в этом сезоне Лиги чемпионов выиграли у «Мальме» (4:0), проиграв «Челси» (0:1) и «Ювентусу» (0:1 и 2:4).

В РПЛ «сине-бело-голубые» лидируют (33 очка), опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

В 15-м туре команда Сергея Семака одержала крупную победу над «Нижним Новгородом» (5:1), в воротах которого трижды расписался Артем Дзюба.

Среди травмированных у «Зенита» значатся Клаудиньо, Станислав Крицюк и Далер Кузяев.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 2.00, победа «Мальме» — 3.90, ничья — 3.60.

Игра в Санкт-Петербурге продемонстрировала пропасть в классе между этими командами. «Сине-бело-голубые» превосходили соперника по всем статьям и справедливо выиграли с крупным счетом.

Шведская команда в групповом этапе выдала лишь одну достойную игру, когда дома уступила «Челси» 0:1. Однако за 90 игровых минут она ни разу не пробила в створ, позволив лондонцам сделать это сразу десять раз.

Учитывая вышесказанное, нам кажется, что питерцы обязаны побеждать и гарантировать себе как минимум продолжение борьбы в Лиге Европы. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал "Зенита" больше 1,5» за 1.82. У «Мальме» дырявая оборона, так что будет стыдно не воспользоваться хотя бы парой моментов.

Дерзкая ставка предлагает ставку с коэффициентом 5.50.