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    Все новости спорта

    «Зенит» поднажмет после перерыва?

    «Мальме» — «Зенит». Дерзкая ставка за 5.20 на матч Лиги чемпионов 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Зенит»
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    Артем Дзюба
    «Мальме» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск. «Мальме» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 23 Ноября 2021 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Мальме»

    Шведский клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не забил еще ни разу. «Мальме» замыкает турнирную таблицу своей группы.

    В минувшем туре своего чемпионата «Мальме» также удручил. Ничья с «Хеккеном» (2:2) может стоить команде чемпионского титула.

    В этом поединке «Мальме» не сможет сыграть в оптимальном сочетании. Травмированы Андрес Кристиансен, Йонас Кнудсен и маститый Ола Тойвонен.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Поражение в Санкт-Петербурге (4:0) фактически лишило шведов надежд на 3 место в группе. Кто знает, может быть, победа в родных стенах воскресит интригу в группе?!

    «Зенит»

    Питерцы в своем чемпионате уверенно лидируют. А вот в Лиге чемпионов команда Сергея Семака борется разве что за 3 место, которое занимает на текущий момент.

    В первом поединке этих команд «Зенит» разгромила шведов (4:0). Однако хватит ли немцам мотивации и в двух оставшихся матчах группового турнира?!

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  • 18/11/2021

    • «Зенит» в минувшем туре РПЛ разнес в клочья оборону «Нижнего Новгорода» (5:1). Хет-трик в том матче оформил Артем Дзюба.

    Из-за травмы в Швецию не полетит голкипер Станислав Крицюк. Впрочем, Михаил Кержаков на последнем рубеже выглядит не хуже.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 2.00, на ничью за 3.70, а на «Мальме» — за 3.80.

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    Хозяевам нужно исключительно атаковать, иначе шансы на 3 место сойдут на нет.

    Зенитовцы наверняка постараются утвердиться на третьей строчке.

    Атака гостей выглядит уж очень уверенно, так что шансов на очки у хозяев маловато. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» во 2 тайме -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Мальме» — «Зенит»: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» поднажмет после перерыва?
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