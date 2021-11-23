«Мальме» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск. «Мальме» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

Шведский клуб в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не забил еще ни разу. «Мальме» замыкает турнирную таблицу своей группы.

В минувшем туре своего чемпионата «Мальме» также удручил. Ничья с «Хеккеном» (2:2) может стоить команде чемпионского титула.

В этом поединке «Мальме» не сможет сыграть в оптимальном сочетании. Травмированы Андрес Кристиансен, Йонас Кнудсен и маститый Ола Тойвонен.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Поражение в Санкт-Петербурге (4:0) фактически лишило шведов надежд на 3 место в группе. Кто знает, может быть, победа в родных стенах воскресит интригу в группе?!

«Зенит»

Питерцы в своем чемпионате уверенно лидируют. А вот в Лиге чемпионов команда Сергея Семака борется разве что за 3 место, которое занимает на текущий момент.

В первом поединке этих команд «Зенит» разгромила шведов (4:0). Однако хватит ли немцам мотивации и в двух оставшихся матчах группового турнира?!

«Зенит» в минувшем туре РПЛ разнес в клочья оборону «Нижнего Новгорода» (5:1). Хет-трик в том матче оформил Артем Дзюба.

Из-за травмы в Швецию не полетит голкипер Станислав Крицюк. Впрочем, Михаил Кержаков на последнем рубеже выглядит не хуже.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 2.00, на ничью за 3.70, а на «Мальме» — за 3.80.

Хозяевам нужно исключительно атаковать, иначе шансы на 3 место сойдут на нет.

Зенитовцы наверняка постараются утвердиться на третьей строчке.

Атака гостей выглядит уж очень уверенно, так что шансов на очки у хозяев маловато. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» во 2 тайме -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.