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    СМИ: Галицкий лично звонил Мхитаряну, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Краснодар»

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    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отказался от возможности продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий лично связывался с Мхитаряном, чтобы обсудить возможный переход.

    По информации «Матч ТВ», Мхитарян может уйти бесплатно этой зимой из-за очередного конфликта с главным тренером римского клуба Жозе Моуринью.

    Между футболистом и клубом в контракте есть договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации.

    В разговоре с Галицким армянский футболист вежливо отказал. Он намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам. У Мхитаряна растет маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.

    В приобретении Мхитаряна также был заинтересован «Зенит». Питерский клуб тоже получил отказ. Московский «Спартак» не рассматривает кандидатуру игрока в зимнее трансферное окно.

    В текущем сезоне 32-летний Мхитарян провел 16 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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