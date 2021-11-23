СМИ: Галицкий лично звонил Мхитаряну, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Краснодар»

Полузащитник «Ромы»отказался от возможности продолжить карьеру в «Краснодаре».

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий лично связывался с Мхитаряном, чтобы обсудить возможный переход.

По информации «Матч ТВ», Мхитарян может уйти бесплатно этой зимой из-за очередного конфликта с главным тренером римского клуба Жозе Моуринью.

Между футболистом и клубом в контракте есть договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации.

В разговоре с Галицким армянский футболист вежливо отказал. Он намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам. У Мхитаряна растет маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.

В приобретении Мхитаряна также был заинтересован «Зенит». Питерский клуб тоже получил отказ. Московский «Спартак» не рассматривает кандидатуру игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 32-летний Мхитарян провел 16 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.