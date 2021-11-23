Луческу: Я хочу, чтобы игроки «Динамо» были удовлетворены своей работой

Главный тренер «Динамо»высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, были проблемы во внутренних чемпионатах. Поэтому "Бавария" — не исключение. "Аугсбург" сделал все возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились, продемонстрировали хорошую тактическую подготовку и организованность игры.

Игроки отдали все силы ради результата, поэтому и удача была на их стороне. "Аугсбург" сыграл иначе, чем обычно играют в Бундеслиге. Они закрылись на своей половине поля и не оставляли свободных зон для проходов к своим воротам. "Бавария" не была готова к такому сценарию, поэтому проиграла.

Я не просил своих игроков выиграть у "Баварии". Я просил их играть так, чтобы они могли покинуть поле с высоко поднятой головой и были удовлетворены своей работой», — цитирует Луческу пресс-служба клуба.

Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Бавария»

Матч «Динамо» — «Бавария» состоится 23 ноября, начало — в 20:45 мск.