Во вторник, 23 ноября, киевское «Динамо» на своем поле примет «Баварию» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 20:45 по московскому времени. «Динамо» К — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету всего 1 балл.

«Сине-белые» стартовали в групповом этапе с ничьей против «Бенфики» (0:0), после чего проиграли «Баварии» (0:5) и дважды «Барселоне» (0:1 и 0:1).

В декабре в рамках УПЛ подопечные Мирчи Луческу уступили «Ворскле» (1:2) и разгромили «Черноморец» (6:1), сохранив шаткое преимущество в турнирной таблице (38 очков), обходя «Шахтер» по разнице мячей.

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После травм у «Динамо» восстанавливаются Артем Беседин и Денис Попов.

«Бавария»

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы E, набрав в четырех турах максимально возможные 12 очков.

Мюнхенцы выиграли у «Барселоны» (3:0), «Динамо» (5:0) и «Бенфики» (4:0 и 5:2), досрочно оформив выход в 1/8 финала.

Также команда Юлиана Нагельсмана удерживает лидерство в Бундеслиге (28 очков), хотя в последнем туре она сенсационно проиграла «Аугсбургу» (1:2), позволив дортмундской «Боруссии» подобраться на минимальное расстояние.

За «Баварию» из-за перебора желтых карточек не сыграет Дайо Упамекано. Йосип Станишич и Никлас Зюле не выйдут на поле из-за коронавируса, а Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс отправились на карантин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.24, победа киевского «Динамо» — 14.00, ничья — 6.30.

У мюнхенцев огромные кадровые проблемы, но их все равно считают фаворитами. Справедливо ли это? Конечно. Даже без выпавших игроков их состав намного сильнее киевлян, которые явно не соответствуют уровню турнира, в котором выступают.

Да, «Динамо» сыграет на своем поле, да у него будет поддержка болельщиков и мотивация набрать очки. Однако это мало что изменит. Чемпионы Германии просто сильнее и не будут отбывать номер даже с путевкой в 1/8 финала. Наш прогноз и ставка — «победа "Баварии" с форой -2» за 2.10.

Еще один вариант — «тотал больше 3» за 1.70. Учитывая результативность «Баварии» в этой Лиге чемпионов, можно даже не сомневаться, что голов будет предостаточно.

Еще один прогноз на матч — дерзкая ставка за 5.50.