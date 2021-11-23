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    Ждет ли «Динамо» еще одно крупное поражение от «Баварии»?

    «Динамо» К — «Бавария». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Бавария»
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    Роберт Левандовски
    Во вторник, 23 ноября, киевское «Динамо» на своем поле примет «Баварию» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 20:45 по московскому времени. «Динамо» К — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 23 Ноября 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 20:45 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
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    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету всего 1 балл.

    «Сине-белые» стартовали в групповом этапе с ничьей против «Бенфики» (0:0), после чего проиграли «Баварии» (0:5) и дважды «Барселоне» (0:1 и 0:1).

    В декабре в рамках УПЛ подопечные Мирчи Луческу уступили «Ворскле» (1:2) и разгромили «Черноморец» (6:1), сохранив шаткое преимущество в турнирной таблице (38 очков), обходя «Шахтер» по разнице мячей.

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    После травм у «Динамо» восстанавливаются Артем Беседин и Денис Попов.

    «Бавария»

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы E, набрав в четырех турах максимально возможные 12 очков.

    Мюнхенцы выиграли у «Барселоны» (3:0), «Динамо» (5:0) и «Бенфики» (4:0 и 5:2), досрочно оформив выход в 1/8 финала.

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    • Также команда Юлиана Нагельсмана удерживает лидерство в Бундеслиге (28 очков), хотя в последнем туре она сенсационно проиграла «Аугсбургу» (1:2), позволив дортмундской «Боруссии» подобраться на минимальное расстояние.

    За «Баварию» из-за перебора желтых карточек не сыграет Дайо Упамекано. Йосип Станишич и Никлас Зюле не выйдут на поле из-за коронавируса, а Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизонс отправились на карантин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.24, победа киевского «Динамо» — 14.00, ничья — 6.30.

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    У мюнхенцев огромные кадровые проблемы, но их все равно считают фаворитами. Справедливо ли это? Конечно. Даже без выпавших игроков их состав намного сильнее киевлян, которые явно не соответствуют уровню турнира, в котором выступают.

    Да, «Динамо» сыграет на своем поле, да у него будет поддержка болельщиков и мотивация набрать очки. Однако это мало что изменит. Чемпионы Германии просто сильнее и не будут отбывать номер даже с путевкой в 1/8 финала. Наш прогноз и ставка — «победа "Баварии" с форой -2» за 2.10.

    Еще один вариант — «тотал больше 3» за 1.70. Учитывая результативность «Баварии» в этой Лиге чемпионов, можно даже не сомневаться, что голов будет предостаточно.

    Еще один прогноз на матч — дерзкая ставка за 5.50.

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    «Динамо» К — «Бавария»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. Ждет ли «Динамо» еще одно крупное поражение от «Баварии»?
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