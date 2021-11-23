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    Киевское «Динамо» не уступит «Баварии»?

    «Динамо» Киев — «Бавария». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Бавария»
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    Виталий Буяльский
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 20:45 мск. «Динамо» Киев — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 23 Ноября 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 20:45 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 1.23
  • Ставка!
    •

    «Динамо» К

    Киевский клуб в Лиге чемпионов не забил еще ни разу. Команда Мирчи Луческу добыла лишь один пункт — ничья 0:0 с «Бенфикой».

    В минувшем туре своего чемпионата «Динамо» К добыло очередную викторию. В формально выездном поединке киевляне разнесли в щепки «Черноморец» (1:6).

    В УПЛ киевляне лидируют, опережая донецкий «Шахтер» по разнице мячей. А вот в Лиге чемпионов у команды Луческу задачи поскромнее: им бы пробиться в еврокубковую весну…

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на травмированного Беньямина Вербича. Зато в строю основная обойма, лидеры которой находятся в неплохой форме.

    «Бавария»

    Мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, и вполне могут дышать спокойнее. Вот только интересно, даст ли Юлиан Нагельсман отдых кому-то из лидеров?!

    В первом поединке этих команд «Бавария» разгромила киевлян (5:0). Однако хватит ли немцам мотивации и в двух оставшихся матчах группового турнира?!

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    • «Бавария» удивила в негативном плане в предыдущем туре Бундеслиге. Поражение от «Аугсбурга» (2:1) сократило отрыв от преследователей до минимума.

    Роберт Левандовски забил уже 14 мячей в чемпионате и 8 в Лиге чемпионов. И там, и там поляк лидирует в споре бомбардиров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Динамо» К — за 12.00.

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    Команда Луческу намерена добыть хотя бы один пункт, дабы сохранить шансы на евровесну.

    Мотивация мюнхенцев будет не столь высокой, и гости вполне могут позволить себе расслабиться.

    Киевляне будут максимально стараться зацепиться за очки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Динамо» К +0.25, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Динамо» Киев — «Бавария»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» не уступит «Баварии»?
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