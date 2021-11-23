«Динамо» К сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 20:45 мск. «Динамо» Киев — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

Киевский клуб в Лиге чемпионов не забил еще ни разу. Команда Мирчи Луческу добыла лишь один пункт — ничья 0:0 с «Бенфикой».

В минувшем туре своего чемпионата «Динамо» К добыло очередную викторию. В формально выездном поединке киевляне разнесли в щепки «Черноморец» (1:6).

В УПЛ киевляне лидируют, опережая донецкий «Шахтер» по разнице мячей. А вот в Лиге чемпионов у команды Луческу задачи поскромнее: им бы пробиться в еврокубковую весну…

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на травмированного Беньямина Вербича. Зато в строю основная обойма, лидеры которой находятся в неплохой форме.

«Бавария»

Мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, и вполне могут дышать спокойнее. Вот только интересно, даст ли Юлиан Нагельсман отдых кому-то из лидеров?!

В первом поединке этих команд «Бавария» разгромила киевлян (5:0). Однако хватит ли немцам мотивации и в двух оставшихся матчах группового турнира?!

«Бавария» удивила в негативном плане в предыдущем туре Бундеслиге. Поражение от «Аугсбурга» (2:1) сократило отрыв от преследователей до минимума.

Роберт Левандовски забил уже 14 мячей в чемпионате и 8 в Лиге чемпионов. И там, и там поляк лидирует в споре бомбардиров.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Динамо» К — за 12.00.

Команда Луческу намерена добыть хотя бы один пункт, дабы сохранить шансы на евровесну.

Мотивация мюнхенцев будет не столь высокой, и гости вполне могут позволить себе расслабиться .

Киевляне будут максимально стараться зацепиться за очки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Динамо» К +0.25, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.