«Динамо» К
Киевский клуб в Лиге чемпионов не забил еще ни разу. Команда Мирчи Луческу добыла лишь один пункт — ничья 0:0 с «Бенфикой».
В минувшем туре своего чемпионата «Динамо» К добыло очередную викторию. В формально выездном поединке киевляне разнесли в щепки «Черноморец» (1:6).
В УПЛ киевляне лидируют, опережая донецкий «Шахтер» по разнице мячей. А вот в Лиге чемпионов у команды Луческу задачи поскромнее: им бы пробиться в еврокубковую весну…
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на травмированного Беньямина Вербича. Зато в строю основная обойма, лидеры которой находятся в неплохой форме.
«Бавария»
Мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, и вполне могут дышать спокойнее. Вот только интересно, даст ли Юлиан Нагельсман отдых кому-то из лидеров?!
В первом поединке этих команд «Бавария» разгромила киевлян (5:0). Однако хватит ли немцам мотивации и в двух оставшихся матчах группового турнира?!
«Бавария» удивила в негативном плане в предыдущем туре Бундеслиге. Поражение от «Аугсбурга» (2:1) сократило отрыв от преследователей до минимума.
Роберт Левандовски забил уже 14 мячей в чемпионате и 8 в Лиге чемпионов. И там, и там поляк лидирует в споре бомбардиров.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Динамо» К — за 12.00.
Команда Луческу намерена добыть хотя бы один пункт, дабы сохранить шансы на евровесну.
Мотивация мюнхенцев будет не столь высокой, и
Киевляне будут максимально стараться зацепиться за очки. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Динамо» К +0.25, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.