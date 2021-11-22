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    Моуринью прокомментировал дебют Шевченко в «Дженоа»

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил дебют украинского специалиста Андрея Шевченко во главе «Дженоа».

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    В 14-м туре Серии А римляне на выезде обыграли «грифонов» со счетом 2:0.

    «Перед началом матча он подарил мне бутылку красного вина, которое является традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды. Я также побеседовал с его помощником Мауро Тассотти. Я рад за себя, разочарован за него, но однажды все изменится: он будет рад за себя и разочарован за меня.

    Самое замечательное в том, что он влюблен в этот вид спорта и в должность тренера. Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и он без ума от этого», — сказал Моуринью DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (22 очка), а «Дженоа» — 18-е (9 очков).

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