Моуринью прокомментировал дебют Шевченко в «Дженоа»

Главный тренер «Ромы»оценил дебют украинского специалиставо главе «Дженоа».

В 14-м туре Серии А римляне на выезде обыграли «грифонов» со счетом 2:0.

«Перед началом матча он подарил мне бутылку красного вина, которое является традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды. Я также побеседовал с его помощником Мауро Тассотти. Я рад за себя, разочарован за него, но однажды все изменится: он будет рад за себя и разочарован за меня.

Самое замечательное в том, что он влюблен в этот вид спорта и в должность тренера. Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и он без ума от этого», — сказал Моуринью DAZN.

Календарь и таблица Серии А

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (22 очка), а «Дженоа» — 18-е (9 очков).