Завершилось строительство последнего стадиона ЧМ-2022 в Катаре

В Катаре завершилось строительство последнего, седьмого стадиона для чемпионата мира по футболу-2022.

Стадион получил название «974». Оно отражает количество транспортных контейнеров, использованных при строительстве, а также является международным телефонным кодом Катара.

Вместимость стадиона составляет 40 000 зрителей. Арена примет 7 матчей грядущего мундиаля. Причем первая игра пройдет на стадионе уже 30 ноября: в рамках Кубка арабских наций сыграют сборные ОАЭ и Сирии.

«Мы считаем, что это инновационное место изменит правила игры для будущих организаторов мегасобытий. Это еще один пример того мощного наследия, которое оставит наш чемпионат мира по футболу», — приводит слова генерального секретаря верховного комитета по подготовке и наследию чемпионата мира Хасан аль-Тавади ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. Прямые путевки на планетарное первенство уже завоевали сборные Бразилии, Аргентины, Дании, Германии, Франции, Бельгии, Сербии, Испании, Хорватии, Швейцарии, Англии, Нидерландов. Сборная Катара выступит на правах хозяйки турнира.