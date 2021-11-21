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    «Сассулоло» и «Кальяри» сыграли вничью

    «Сассуоло» — «Кальяри»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 13 тура итальянской Серии А «Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью со счетом 2:2.

    «Сассулоло» и «Кальяри» сыграли вничью
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    В составе хозяев отметились Джанлука Скамачча и Доменико Берарди (пенальти). По голу в составе гостей забили Бальде Кейта и Жоао Педро (с пенальти).

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Кальяри 2:2
    Голы: 1:0 Gianluca Scamacca (37'), 1:1 Бальде Кейта (40'), 2:1 Доменико Берарди (пенальти) (52'), 2:2 Жоао Педро (пенальти) (56') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Кан Айхан, Джанмарко Феррари, Рожерио (Гиоргос Кирьякопулос, 85'), Davide Frattesi, Максим Лопес, Хамед Траоре (Matheus Henrique, 85'), Доменико Берарди, Gianluca Scamacca (Грегоре Дефрель, 74'), Джакомо Распадори (Мерт Мюльдюр, 90') Кальяри: Бальде Кейта (Леонардо Паволетти, 84'), Жоао Педро, Хараламбос Ликояннис, Рауль Белланова, Альберто Грасси (Алессандро Дейола, 78'), Рэзван Марин (Кристиан Олива, 84'), Наитан Нандес, Андреа Карбони, Лука Чеппители, Габриэле Цаппа (Мартин Касерес, 78'), Алессио Краньо Предупреждения: Рэзван Марин (33'), Альберто Грасси (42'), Кан Айхан (72')

    У «Сассуоло» 15 очков и 12 место. «Кальяри» замыкает таблицу с 7 очками.

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