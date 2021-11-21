Стали известны составы «Динамо» и «Арсенала» на матч 15 тура РПЛ

Себастьян Шиманьски Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела Оливера, Галкин, Захарян, Игбун, Н'Жье, Гладышев.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Луценко.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Степанов, Бьёрнстрём, Камболов, Ткачёв, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Марков, Тудорие.
Перед стартом поединка предлагаем ознакомиться с прогнозом от LiveSport.Ru.