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    Стали известны составы «Динамо» и «Арсенала» на матч 15 тура РПЛ

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    Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» назвали стартовые составы на поединок 15 тура российской Премьер-лиги, который начнется в 16:30 мск.

    Себастьян Шиманьски
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    Себастьян Шиманьски

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Варела Оливера, Галкин, Захарян, Игбун, Н'Жье, Гладышев.

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Радакович, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Луценко.

    Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Степанов, Бьёрнстрём, Камболов, Ткачёв, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Марков, Тудорие.

    Перед стартом поединка предлагаем ознакомиться с прогнозом от LiveSport.Ru.

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