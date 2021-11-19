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    Сборная России опустилась на 34 место в рейтинге ФИФА

    Футбол ФИФА Сборная России Футбол России
    Как сообщает пресс-служба ФИФА, сборная России опустилась на 34 место в рейтинге.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Ранее российская команда занимала 33 позицию, но теперь на ее месте находится Южная Корея. Лидером по-прежнему является сборная Бельгии.

    Напомним, что в ноябре команда Валерия Карпина проиграла Хорватии (0:1) и уступила первое место в группе отборочного цикла ЧМ-2022. В марте она сыграет стыковые матчи.

    Рейтинг ФИФА:

    1 (1) Бельгия — 1828,45 очка,

    2 (2). Бразилия — 1826,35,

    3 (3). Франция — 1786,15,

    4 (5). Англия — 1755,52,

    5 (6). Аргентина — 1750,51,

    6 (4). Италия — 1740,77,

    7 (7). Испания — 1704,75,

    8 (8). Португалия — 1660,25,

    9 (10). Дания — 1654,54,

    10 (11). Нидерланды — 1653,73…

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