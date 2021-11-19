Сборная России опустилась на 34 место в рейтинге ФИФА

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Ранее российская команда занимала 33 позицию, но теперь на ее месте находится Южная Корея. Лидером по-прежнему является сборная Бельгии.
Напомним, что в ноябре команда Валерия Карпина проиграла Хорватии (0:1) и уступила первое место в группе отборочного цикла ЧМ-2022. В марте она сыграет стыковые матчи.
Рейтинг ФИФА:
1 (1) Бельгия — 1828,45 очка,
2 (2). Бразилия — 1826,35,
3 (3). Франция — 1786,15,
4 (5). Англия — 1755,52,
5 (6). Аргентина — 1750,51,
6 (4). Италия — 1740,77,
7 (7). Испания — 1704,75,
8 (8). Португалия — 1660,25,
9 (10). Дания — 1654,54,
10 (11). Нидерланды — 1653,73…