Сборная России опустилась на 34 место в рейтинге ФИФА

Как сообщает пресс-служба ФИФА, сборная России опустилась на 34 место в рейтинге.

Ранее российская команда занимала 33 позицию, но теперь на ее месте находится Южная Корея. Лидером по-прежнему является сборная Бельгии.

Напомним, что в ноябре команда Валерия Карпина проиграла Хорватии (0:1) и уступила первое место в группе отборочного цикла ЧМ-2022. В марте она сыграет стыковые матчи.

Рейтинг ФИФА:

1 (1) Бельгия — 1828,45 очка,

2 (2). Бразилия — 1826,35,

3 (3). Франция — 1786,15,

4 (5). Англия — 1755,52,

5 (6). Аргентина — 1750,51,

6 (4). Италия — 1740,77,

7 (7). Испания — 1704,75,

8 (8). Португалия — 1660,25,

9 (10). Дания — 1654,54,

10 (11). Нидерланды — 1653,73…