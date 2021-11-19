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    Орлов о Карпине: Когда тренер растерялся, то это уже не тренер

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Лучший игрок сборной России Головин не пел песню про Валеру. Не знаю, какие там у них взаимоотношения, но явно с Головиным, который должен был быть первой скрипкой в этом оркестре под управлением Карпина, не получилось. Почему? Надо разобраться, мы не знаем, в чем причина. Он не взял на себя роль лидера. По какой причине? Он не был активен. Надо быть активным без мяча, убегать от опекунов, предлагать.

  • Карпин капитулировал. Сборной нужен (срочно!) новый тренер
  • Впрочем, есть подозрение, что Валерий Карпин и не планирует оставаться в национальной команде
  • 16/11/2021

    • Ионов уже в этой команде Карпина ничего не значил в предыдущих матчах, он не играл. Теперь Бакаев — то же самое. Другие были игроки. Карпин сам себе изменил. У него был такой взгляд — это его право, но он ошибся.

    Я даже не хочу говорить, будет он дальше тренировать или нет — пусть сам Карпин принимает решение, пусть решает РФС, потому что мы же не участвуем в назначениях. А теперь мы даже не можем советовать, что и как.

    Карпин говорил искренне (что не знает, останется ли в команде до стыков). Но сейчас одни: "Валера, оставайся". Началось это в интернете. Вы же видите, что там происходит. Надо быть уверенным в себе. Тренер должен знать, что делать. А когда тренер растерялся, то это уже не тренер. Он должен быть уверенным в себе. Он должен спустя 5 дней сказать: "Да, я беру, я знаю, как мы пройдем на чемпионат мира". Вот какая должна быть позиция.

    А что, мы должны экспериментировать с главным тренером, назначать или нет? Он должен сам заявить о себе», — сказал Орлов в «Эха Москвы в Петербурге».

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