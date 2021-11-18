Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство

Прокуратура Нидерландов выдвинула против полузащитника «Спартака»обвинение в покушении на убийство, сообщает De Telegraaf.

По информации издания, в материалах дела говорится, что 29-летний житель Амстердама ударил своего кузена ножом в колено на семейной вечеринке в прошлом году.

Имя самого обвиняемого не называется, но СМИ уверенны, что речь идет именно о футболисте «Спартака», который в то время выступал за «Аякс».

Отмечается, что член семьи игрока был серьезно ранен и получил, помимо прочего, серьезные травмы колена. Промес по итогам инцидента был арестован, но позднее отпущен под залог.

Напомним, что хавбек вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.