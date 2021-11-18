Источник: Хохлова отстранят от работы в «Роторе»

Главный тренер «Ротора»может быть отстранен от работы до конца осенней части первенства ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».

Также руководство региона планирует уволить генерального и спортивного директоров клуба — Андрея Рекечинского и Эдуарда Панасюка соответственно.

Решение может быть принято уже в четверг, 18 ноября. Напомним, «Ротор» не увольняет Хохлова, поскольку в этом случае клубу придется выплатить ему неустойку и сразу рассчитать весь тренерский штаб.

Если Хохлова отстранят, то игры с «Балтикой» и «Факелом» команда, скорее всего, проведет под руководством тренера «Ротора-2» Алексея Жданова.

Накануне «Ротор» дома уступил «Металлургу» из Липецка (0:1). Вместе с этим матчем волгоградцы не выигрывают уже 10 матчей ФНЛ подряд. Сейчас «Ротор» находится на 16-й строчке в турнирной таблице, располагаясь в двух очках от зоны вылета.