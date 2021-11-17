Хлусевич: Нам нужна была эта победа над Испанией и очень важные три очка

Полузащитник молодёжной сборной Россиипрокомментировал результат матча с Испанией (1:0).

«Да, мы не отказываемся от своей игры. Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счёт этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче.

Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все — люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль.

Настраивались как и на каждую игру. Независимо Испания это или Мальта. Разницы нет. Выходили побеждать. Это у нас получилось.

В перерыве договорились добавить ещё, потому что нам необходимо было забивать, нам нужна была эта победа и очень важные три очка. Будем стараться в дальнейшем побеждать в каждой игре.

Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч.

Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всё будет хорошо.

Мне очень нравится, как действует национальная сборная», — цитирует Хлусевича пресс-служба РФС.