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    Хлусевич: Нам нужна была эта победа над Испанией и очень важные три очка

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2023 U21 Сборная Испании Футбол Испании
    Полузащитник молодёжной сборной России Даниил Хлусевич прокомментировал результат матча с Испанией (1:0).

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Да, мы не отказываемся от своей игры. Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счёт этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче.

    Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все — люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль.

    Настраивались как и на каждую игру. Независимо Испания это или Мальта. Разницы нет. Выходили побеждать. Это у нас получилось.

    В перерыве договорились добавить ещё, потому что нам необходимо было забивать, нам нужна была эта победа и очень важные три очка. Будем стараться в дальнейшем побеждать в каждой игре.

    Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч.

    Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всё будет хорошо.

    Мне очень нравится, как действует национальная сборная», — цитирует Хлусевича пресс-служба РФС.

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