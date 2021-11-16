Кейн побил 113-летний рекорд в сборной Англии

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
Теперь на его счету 16 мячей за национальную команду в 2021 году. Таким образом, он установил новый рекорд по голам за сборную Англии за календарный год, сообщает Daily Mail.
Ранее это достижение установил Джордж Хилсдон в 1908 году, забив 12 мячей. В 1927 году этот результат повторил Дикси Дин.
Семь своих мячей Кейн забил в последних двух турах квалификации. Напомним, что 12 ноября он оформил хет-трик против сборной Албании. Встреча закончилась со счетом 5:0.