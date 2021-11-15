Шотландия — Дания прямая трансляция 15.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Шотландия» занимает 2 место с 20 очками, «Дания» — 1 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Дания» — «Шотландия» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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