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    Шотландия — Дания прямая трансляция 15.11.2021, смотреть онлайн

    Шотландия — Дания: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

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    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Шотландия» — «Дания» в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

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    В турнирной таблице «Шотландия» занимает 2 место с 20 очками, «Дания» — 1 место с 27 очками.

    Последний матч между собой: «Дания» — «Шотландия» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шотландия» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.76.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Дания.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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