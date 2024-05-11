«Зенит» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

Федор Чалов — автор гола в ворота «Зенита» Фото: t.me/pfccskamoscow
Единственный гол в этом матче забил нападающий ЦСКА Федор Чалов на 58-й минуте. Форвард уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — ЦСКА 0:1
Гол: 0:1 Фёдор Чалов (пенальти) (58') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Матео Кассьерра, Иван Сергеев ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Илья Агапов, Мойзес, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Diveev I. Предупреждения: Антон Заболотный (25'), Дуглас Сантос (28')
После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (42 балла).