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    Все новости спорта

    Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?

    Шотландия — Дания. Прогноз (к. 1.76) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Дания
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    Андреас Корнелиус
    15 ноября, «Хэмпден Парк» (Глазго) — сборные Шотландии и Дании проведут очный поединок в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022. Начало матча в 22:45 мск. Шотландия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 15 Ноября 2021 года
    Шотландия
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F
    •  Шотландия 22:45 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.28
  • Ставка!
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    Шотландия

    Для шотландцев уже все решено. Команда не сможет напрямую выйти в финальную часть турнира, однако она гарантировано попадает в раунд стыковых матчей.

    Хозяева за 9 туров набрали 20 очков и оторвались от ближайшего преследователя на 7 пунктов. За этот отрезок команда выиграла 6 раз, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

    Пока что сборная Шотландии идет на серии побед, которая насчитывает 5 игр. В этот период «Тартановая армия» пропустила всего 2 мяча.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Из последних результатов отметим победы над Молдавией (2:0), Фарерскими островами (1:0) и Израилем (3:2).

    Дания

    У датчан, наверное, лучший результат из всех в квалификации. Они набрали 27 очков, выиграв все 9 поединков. При этом «Алая гвардия» забила 30 мячей при одном пропущенном.

    Сборная Дании пропустила лишь от команды Фарерских островов. В этом поединке она выиграла 3:1.

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  • 08/11/2021

    • Перед этим гости выиграли у Австрии 1:0, а также разгромили Молдавию (4:0) и Израиль (5:0).

    Также примечательно, что в двух из трех выездных матчей квалификационного раунда датчане выигрывали с разницей больше, чем в один мяч.

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту встречу даются такие: на победу Шотландии букмекеры предлагают 3.45, на ничью они выставили 3.25, а на победу Дании — 2.28.

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    Обе команды крайне мало пропускали. Тем не менее есть надежда, что игра получится зрелищной. И шотландцы, и датчане добились своих целей и при любом раскладе уже ничего не поменяется. Соперники могут рискнуть и сыграть в более открытый футбол.

    В таком случае мы рекомендуем поставить на тотал больше двух, который выставлен с котировкой 1.76.

    Шотландцы проиграли в прошлой встрече 0:2. Дания сейчас очень сильная. В матчах отборочного раунда ей не было равных. С такой реализацией у нее есть все шансы на победу.

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    Шотландия — Дания: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли Дания все матчи квалификационного раунда?
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