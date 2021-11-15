15 ноября, «Хэмпден Парк» (Глазго) — сборные Шотландии и Дании проведут очный поединок в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022. Начало матча в 22:45 мск. Шотландия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Для шотландцев уже все решено. Команда не сможет напрямую выйти в финальную часть турнира, однако она гарантировано попадает в раунд стыковых матчей.

Хозяева за 9 туров набрали 20 очков и оторвались от ближайшего преследователя на 7 пунктов. За этот отрезок команда выиграла 6 раз, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Пока что сборная Шотландии идет на серии побед, которая насчитывает 5 игр. В этот период «Тартановая армия» пропустила всего 2 мяча.

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Из последних результатов отметим победы над Молдавией (2:0), Фарерскими островами (1:0) и Израилем (3:2).

Дания

У датчан, наверное, лучший результат из всех в квалификации. Они набрали 27 очков, выиграв все 9 поединков. При этом «Алая гвардия» забила 30 мячей при одном пропущенном.

Сборная Дании пропустила лишь от команды Фарерских островов. В этом поединке она выиграла 3:1.

Перед этим гости выиграли у Австрии 1:0, а также разгромили Молдавию (4:0) и Израиль (5:0).

Также примечательно, что в двух из трех выездных матчей квалификационного раунда датчане выигрывали с разницей больше, чем в один мяч.

Прогноз и ставка

Котировки на эту встречу даются такие: на победу Шотландии букмекеры предлагают 3.45, на ничью они выставили 3.25, а на победу Дании — 2.28.

Обе команды крайне мало пропускали. Тем не менее есть надежда, что игра получится зрелищной. И шотландцы, и датчане добились своих целей и при любом раскладе уже ничего не поменяется. Соперники могут рискнуть и сыграть в более открытый футбол .

В таком случае мы рекомендуем поставить на тотал больше двух, который выставлен с котировкой 1.76.

Шотландцы проиграли в прошлой встрече 0:2. Дания сейчас очень сильная. В матчах отборочного раунда ей не было равных. С такой реализацией у нее есть все шансы на победу.