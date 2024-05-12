12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. «Аталанта» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: после 34 матчей «Аталанта» идет на пятом месте в таблице итальянской Серии А и продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Последние матчи: бергамаски одержали яркую победу в полуфинале Лиги Европы над «Марселем» (3:0) и пробились в финал. Огромное достижение для довольно скромного клуба.

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В чемпионате «Аталанта» обыграла в гостях «Салернитану» (2:1) и «Эмполи» (2:0).

Не сыграют: травмированы защитники: Колашинац, Рафаэль Толой, Хольм.

Состояние команды: этот сезон подопечным Джанпьеро Гасперини точно можно занести в актив, они ярко выступают на международной арене и в национальном чемпионате. Сам же главный тренер уверенно и безболезненно ротирует состав, что почти не сказывается на качестве игры.

«Рома»

Турнирное положение: сейчас «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А с 60 очками, у «Аталанты» такое же количество, но на игру меньше. Команда еще имеет шансы побороться за ЛЧ на следующий год.

Все прогнозы на Серию А

Последние матчи: дружине Даниэле Де Росси провела очень яркий поединок в ответном полуфинале ЛЕ против «Байера» (2:2). Почти весь матч «Рома» вела в счете, была близка к дополнительному времени, но растеряла в конце свое преимущество, прекратив выступление в турнире. Оба мяча за римлян с пенальти забил аргентинец Паредес.

Ранее была ничьи с «Ювентусом» (1:1) и «Наполи» (2:2).

Не сыграют: потерь в составе «Ромы» нет.

Состояние команды: после назначения Де Росси команда стала играть более уверенно, настырно, показывает яркий атакующий футбол, многие футболисты, которые при Моуринью были в тени (Пеллегрини, Азмун, Паредес) стали гораздо ярче себя проявлять.

Статистика для ставок

В первом круге встреча завершилась вничью 1:1

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Аталантой» (1:0, 3:1)

«Аталанта» идет серией из шести матчей без поражений, «Рома» не знает побед уже четыре встречи и пропускает на протяжении семи игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 2,02, а на «Рому» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,00, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,87.

Прогноз: обе команды подойдут уставшими к этому матче, наверняка будут изменения в составе, некоторым лидерам тренерский штаб даст отдохнуть, но все равно надо ждать яркого и результативного футбола, к которому приучили Гасперини и Де Росси в этом сезоне.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,87.

Прогноз: более рисковым вариантом является успех гостей или то, что как минимум они не проиграют. Сейчас «джаллоросси» ничем не хуже, а очки им нужнее.

Ставка: победа «Ромы» с форой 0 за 2,85.