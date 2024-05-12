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    Два полуфиналиста Лиги Европы выдадут яркую игру

    «Аталанта» — «Рома». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Италии 12 мая 2024 года

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    Алексей Миранчук играет в этом сезоне важную роль в составе «Аталанты»
    12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. «Аталанта» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: после 34 матчей «Аталанта» идет на пятом месте в таблице итальянской Серии А и продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Последние матчи: бергамаски одержали яркую победу в полуфинале Лиги Европы над «Марселем» (3:0) и пробились в финал. Огромное достижение для довольно скромного клуба.

    Аталанта — Рома: коэффициенты букмекеров

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    В чемпионате «Аталанта» обыграла в гостях «Салернитану» (2:1) и «Эмполи» (2:0).

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    • Не сыграют: травмированы защитники: Колашинац, Рафаэль Толой, Хольм.

    Состояние команды: этот сезон подопечным Джанпьеро Гасперини точно можно занести в актив, они ярко выступают на международной арене и в национальном чемпионате. Сам же главный тренер уверенно и безболезненно ротирует состав, что почти не сказывается на качестве игры.

    «Рома»

    Турнирное положение: сейчас «Рома» занимает шестое место в таблице Серии А с 60 очками, у «Аталанты» такое же количество, но на игру меньше. Команда еще имеет шансы побороться за ЛЧ на следующий год.

    Все прогнозы на Серию А

    Последние матчи: дружине Даниэле Де Росси провела очень яркий поединок в ответном полуфинале ЛЕ против «Байера» (2:2). Почти весь матч «Рома» вела в счете, была близка к дополнительному времени, но растеряла в конце свое преимущество, прекратив выступление в турнире. Оба мяча за римлян с пенальти забил аргентинец Паредес.

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    Ранее была ничьи с «Ювентусом» (1:1) и «Наполи» (2:2).

    Не сыграют: потерь в составе «Ромы» нет.

    Состояние команды: после назначения Де Росси команда стала играть более уверенно, настырно, показывает яркий атакующий футбол, многие футболисты, которые при Моуринью были в тени (Пеллегрини, Азмун, Паредес) стали гораздо ярче себя проявлять.

    Статистика для ставок

    • В первом круге встреча завершилась вничью 1:1

    • В прошлом сезоне обе встречи остались за «Аталантой» (1:0, 3:1)

    • «Аталанта» идет серией из шести матчей без поражений, «Рома» не знает побед уже четыре встречи и пропускает на протяжении семи игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 2,02, а на «Рому» — 3,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,00, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,87.

    Прогноз: обе команды подойдут уставшими к этому матче, наверняка будут изменения в составе, некоторым лидерам тренерский штаб даст отдохнуть, но все равно надо ждать яркого и результативного футбола, к которому приучили Гасперини и Де Росси в этом сезоне.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,87.

    Прогноз: более рисковым вариантом является успех гостей или то, что как минимум они не проиграют. Сейчас «джаллоросси» ничем не хуже, а очки им нужнее.

    Ставка: победа «Ромы» с форой 0 за 2,85.

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    «Аталанта» — «Рома». 12 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Рома» с коэффициентом 1.87.
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