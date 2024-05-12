ПСЖ
Тулуза
«ПСЖ»
Турнирное положение: команда Луиса Энрике обеспечила себе титул чемпиона Франции, набрав сейчас 70 очков после 31 матча.
Последние матчи: на неделе «ПСЖ» снова уступил дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов и прекратил выступления в турнире.
ПСЖ — Тулуза: коэффициенты букмекеров
Последний тур парижане пропускали, а до этого сыграли вничью дома с «Гавром» (3:3).
Не сыграют: травмированы Эрнандес и Кимпембе.
Состояние команды: команда фактически доигрывает чемпионат, бросив все силы на игру в Лиге чемпионов, но там не очень и получилось. Вылет в полуфинале может по-разному сказаться на настроениях «ПСЖ» в оставшихся турах.
«Тулуза»
Турнирное положение: сейчас «Тулуза» занимает 10-е место в таблице чемпионата Франции с 40 очками и не решает никаких задач.
Последние матчи: в прошлом туре подопечные Карлеса Мартинеса уступили на своем поле «Монпелье» со счетом 1:2. Игра получилась нервной, грубой, были удаления с обеих сторон, а решающий мяч «Тулуза» пропустила в самом конце.
Единственный же гол забил голландец Тийс Далинга.
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: уже несколько туров «Тулуза» может позволить себе играть в свое удовольствие, дать игровую практику резервистам и молодежи, а также прикидывать состав на следующий сезон.
Статистика для ставок
- В первом круге чемпионата команды завершили встречу вничью со счетом 1:1
- В Кубке Франции «ПСЖ» был сильнее со счетом 2:0
- «ПСЖ» забил 76 голов, а пропустил лишь 29 мячей (второй показатель в Лиге 1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,40, а на «Тулуза» — 7,0, ничью букмекеры оценивают в 5,90.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,84, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,03.
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Прогноз: в этом матче будет многое зависеть от мотивации и настроения «ПСЖ», если они будут в норме, то «Тулузу» ждет разгром. После вылета из ЛЧ на это точно стоит рассчитывать.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой -1,5 за 2,0.
Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть разгром со стороны хозяев.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой -2,5 за 3,70.