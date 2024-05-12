12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Тулуза». Начало игры — в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Тулуза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: команда Луиса Энрике обеспечила себе титул чемпиона Франции, набрав сейчас 70 очков после 31 матча.

Последние матчи: на неделе «ПСЖ» снова уступил дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов и прекратил выступления в турнире.

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Последний тур парижане пропускали, а до этого сыграли вничью дома с «Гавром» (3:3).

Не сыграют: травмированы Эрнандес и Кимпембе.

Состояние команды: команда фактически доигрывает чемпионат, бросив все силы на игру в Лиге чемпионов, но там не очень и получилось. Вылет в полуфинале может по-разному сказаться на настроениях «ПСЖ» в оставшихся турах.

«Тулуза»

Турнирное положение: сейчас «Тулуза» занимает 10-е место в таблице чемпионата Франции с 40 очками и не решает никаких задач.

Все прогнозы на Лигу 1

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Карлеса Мартинеса уступили на своем поле «Монпелье» со счетом 1:2. Игра получилась нервной, грубой, были удаления с обеих сторон, а решающий мяч «Тулуза» пропустила в самом конце.

Единственный же гол забил голландец Тийс Далинга.

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: уже несколько туров «Тулуза» может позволить себе играть в свое удовольствие, дать игровую практику резервистам и молодежи, а также прикидывать состав на следующий сезон.

Статистика для ставок

В первом круге чемпионата команды завершили встречу вничью со счетом 1:1

В Кубке Франции «ПСЖ» был сильнее со счетом 2:0

«ПСЖ» забил 76 голов, а пропустил лишь 29 мячей (второй показатель в Лиге 1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,40, а на «Тулуза» — 7,0, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,84, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: в этом матче будет многое зависеть от мотивации и настроения «ПСЖ», если они будут в норме, то «Тулузу» ждет разгром. После вылета из ЛЧ на это точно стоит рассчитывать.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой -1,5 за 2,0.

Прогноз: также можно рискнуть и рассмотреть разгром со стороны хозяев.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой -2,5 за 3,70.