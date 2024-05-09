«Балтика» на своем сыграет с «Динамо» в рамках 28-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 21:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Балтика»

«Балтика» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 27-ми матчах. На счету калининградской команды 7 побед, 5 ничьих и 15 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 29:34.

В крайнем туре РПЛ подопечные Сергея Игнашевича играли в Екатеринбурге против местного «Урала». Лисакович вывел калининградцев вперед уже на первой минуте, но еще до перерыва хозяева сравняли счет с пенальти. В итоге «Балтика» не смогла увезти даже ничью, пропустив второй мяч на 95-й минуте — поражение 1:2.

Ранее клуб из Калининграда вышел в финал Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком». В полуфинале нижней сетки команда Игнашевича минимально обыграла в гостях «Ростов» (1:0).

«Динамо»

«Динамо» расположилось на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков в 27-ми матчах. На счету московской команды 14 побед, 8 ничьих и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 46:35.

На прошлых выходных подопечные Марцела Лички принимали у себя дома «Сочи». Гости дважды отыгрывались в самой концовке, но москвичи все же смогли вырвать победу благодаря голу Нгамалё на 95-й минуте.

Эта победа стала для «Динамо» четвертой подряд в РПЛ. Ранее «бело-голубые» обыграли «Зенит» (1:0), «Оренбург» (2:1) и «Пари НН» (4:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Динамо» обыграло соперника со счетом 2:0. Всего в 7-ми очных встречах на счету московской команды 6 побед, один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» с коэффициентом 2.50.