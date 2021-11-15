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    Орлов: Россия боролась, но не играла в футбол

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    Журналист Геннадий Орлов высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Атаки у нас практически не было... В первом тайме даже в сторону ворот не пробили. Сложно было на что-то рассчитывать.

    Мы же отбивали мячи куда попало! Без адресатов, без логики. Надо предлагать себя, открываться. А у нас этого не было и в помине. Ну сколько можно отбиваться в таком режиме — тут же следовала новая атака на наши ворота. Это еще хорошо, что дождь лил и поле было такое тяжелое. Иначе хозяева бы раскатали нас только так. В итоге заслуженная победа хорватов. Хотя автогол — несчастный случай.

    Понимаете, мы боролись, но не играли в футбол. Что мы создали впереди? Мне не очень понравилось, что Мостовой поздно вышел. Вот он, на мой взгляд, способен сейчас обострять. Бакаев много трудился для обороны, но не для атаки. То же самое я могу сказать и про Головина. Впереди — вообще ничего!

    Не нашлось у нас футболиста, который бы вел игру. Ну не можем мы в центре поля играть в пас, открываться. Не видно этого. Впереди зима. Будет время научиться выходить из обороны за счет паса. А просто так выбивать абы куда в надежде, что кто-то там зацепится... Ну, это, извините, несерьезно», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

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