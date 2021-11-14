Хорватский журналист: Карпин добавил сборной России храбрости и страсти

Хорватский журналист, представляющий издание Germanijak.hr, поделился мыслями о предстоящем поединке сборных Хорватии и России в квалификационном раунде ЧМ-2022.

«Для Хорватии это игра года. У нас хорошая команда, которая в последних матчах играет в классный футбол. Но Россия тоже отличная команда. Карпин улучшил в ней моральный дух, добавил храбрости и страсти. Это будет тяжёлый матч для нас, но у Хорватии больше индивидуально сильных игроков, хотя русские очень опасны в контратаках. Не стоит забывать — Россию устраивает ничья.

У вас сейчас больше молодых игроков, у них больше мотивации, вы мало пропускаете. А ещё Россия отлично реализует те моменты, которые создаёт, хотя создаёт не так много. Миранчук — лучший игрок вашей команды, хотя не так много играет. Головин тоже замечательный футболист. В матче всё решит организация игры. Очень захватывающе. Хорватии надо быть страстной до самого конца.

Не думаю, что Далича уволят, если Россия добьётся нужного результата. У него есть доверие, он популярная личность в Хорватии. Команда перестраивается, новые люди и среди игроков, и в тренерском штабе. Он останется, если Хорватия отправится в стыковые матчи», — цитирует Павичича «Чемпионат».