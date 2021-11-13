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    Модрич пообещал сыграть в агрессивный футбол

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    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от матча с командой России в квалификации ЧМ-2022.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Нам нужна только победа завтра. Мы будем играть на победу, ведь только победа позволит нам попасть в Катар.

    Знаю почти всех игроков сборной России. В вашей сборной много молодых и талантливых игроков, но не хотел бы выделять кого-либо.

    Мы только завтра увидим, в какой футбол будет играть соперник. Мы знаем, что сами будем играть в агрессивный футбол, с самого начала будет ждать своих шансов и постараемся использовать их.

    Это футбол, это игра. Никто никого не должен бояться. Россияне не должны бояться нас, а мы не боимся их. Завтра все будет видно. Мы уверены в себе, у нас хорошая команда. И мы собираемся победить.

    Борьба с Россией за первое место? Это не было сюрпризом для нас. После жеребьевки мы знали, что Россия — наш главный соперник по группе. Завтра решающий матч, обе команды играют с чистого листа. Мы — при своих болельщиках. А все, что было раньше — забыто», — приводит слова Модрича «Матч ТВ».

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