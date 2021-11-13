ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ
  • 17:17
    • Россия проиграла Швеции на Кубке Карьяла, Мичков побил рекорд Овечкина
  • 17:51
    • Далич считает Хорватию фаворитом матча с Россией
  • 17:34
    • Молодежная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырех наций
  • 17:08
    • Уно стал победителем Гран-при Японии
  • 10:06
    • Овечкин — первая звезда игрового дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Далич считает Хорватию фаворитом матча с Россией

    Футбол Сборная Хорватии Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопросы журналистов перед встречей с Россией в квалификации ЧМ-2022.

    Златко Далич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златко Далич

    «Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

    Сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.

    Мы уверены, что против нас будут играть Джикия и Баринов, а также Караваев. Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3.

    Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть», — приводит слова Далича «Спорт-Экспресс».

    Матч Хорватия — Россия пройдет в Сплите 14 ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Смогут ли Нидерланды забить Черногории больше трех мячей?
  • Черногория — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Соболенко — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры