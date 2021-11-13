Далич считает Хорватию фаворитом матча с Россией

Главный тренер сборной Хорватииответил на вопросы журналистов перед встречей с Россией в квалификации ЧМ-2022.

«Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, у них пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что мы завтра будем фаворитами.

Сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы им позволим.

Мы уверены, что против нас будут играть Джикия и Баринов, а также Караваев. Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3.

Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть», — приводит слова Далича «Спорт-Экспресс».

Матч Хорватия — Россия пройдет в Сплите 14 ноября.