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    Галактионов: Когда футболист переходит в основную сборную — радость на душе

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    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру футболистов, которые вышли на замен по ходу матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Словакии (3:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «У меня есть любимая фраза — звезды только на небе. Звезд нет, есть трудолюбивые молодые футболисты, ребята, которые хотят проявить себя, которые строят свою карьеру.

    Мы очень рады, что неслучайно после сентябрьских игр за молодежку и игр за клуб Гамид Агаларов получил вызов в основную сборную. То же самое касается и других футболистов.

    Есть конкуренция, ребята проявляют себя, бьются. Они голодные до побед, голодные, чтобы строить свою дальнейшую карьеру.

    Когда футболист переходит в основную сборную, конечно, радость на душе, потому что мы здесь для этого и находимся. Мы готовим игроков, чтобы они дальше играли в национальной сборной.

    Вчера смотрели игру первой сборной, где Матвей Сафонов — основной игрок, прошел весь предыдущий отборочный цикл, Игорь Дивеев -отборочный цикл и весь чемпионат Европы, вышел на замену и господин Глебов.

    Для нас это большая радость. Мы относимся к этому как данности. Не будет одного, будет другой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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