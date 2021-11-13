Босния и Герцеговина — Финляндия прямая трансляция 13.11.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе.

В турнирной таблице «Босния и Герцеговина» занимает 4 место с 7 очками, «Финляндия» — 3 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Финляндия» — «Босния и Герцеговина» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Босния и Герцеговина» — «Финляндия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Финляндия»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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