В городе Зеница на стадионе «Билино Поле» сборная Боснии сыграет с командой Финляндии в девятом туре отбора к ЧМ-2022 в европейской зоне. Начало игры запланировано на 17:00 по мск. Босния — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния

За два тура до завершения квалификации к ЧМ-2022 сборная Боснии с семью баллами идет на четвертом месте в своей группе, но от второй Украины отстает на два пункта при игре в запасе.

«Золотые лилии» в текущем отборе смогли добыть только одну победу, обыграв в прошлом месяце на выезде Казахстан со счетом 2:0. Также одну игру они проиграли — на старте турнира дома Франции — 0:1.

Остальные же четыре встречи боснийцы завершили мировыми исходами. Один из них пришелся на прошлый матч, где они поделили очки на выезде с украинцами, сыграв 1:1.

Календарь и таблица ЧМ-2022

У Боснии за последние 18 матчей во всех турнирах числится всего лишь две победы. Еще в этот период у нее было семь проигрышей и девять ничейных результатов.

Финляндия

Национальная команда Финляндии имеет в своей копилке на один балл больше и находится на строку в турнирной таблице выше.

«Суоми» за шесть проведенных встреч потерпели два фиаско, уступив дома 1:2 Украине и 0:2 в гостях Франции. Также в ее активе еще два мировых исхода и две виктории.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Причем оба этих выигрыша финны добыли над сборной Казахстана, обыграв его 1:0 дома и 2:0 на выезде в минувшем туре. До этого последний раз они побеждали на Евро-2020, одолев тогда сенсационно Данию — 1:0.

В отборочных циклах чемпионатов мира у Финляндии всего две победы за восемь последних поединков при четырех ничьих и двух фиаско.

В первом круге на поле Финляндии эти команды сыграли вничью со счетом 2:2, а до этого дважды победили боснийцы на своем поле и раз выиграли финны дома.

Прогноз и ставка на Босния — Финляндия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боснии предлагают — 2.05.

На викторию Финляндии дают — 4.00, ничья оценена — в 3.46.

Поражение в этой встрече заметно ударит по шансам обеих команд в борьбе за вторую строчку. Поэтому ожидаем осторожный матч с большим количеством борьбы и минимумом голов.