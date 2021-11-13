Босния и Герцеговина — Финляндия: счет матча 1:3, обзор голов

Встреча группы D, которая прошла на стадионе «Билино Поле», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Подопечные Маркку Канервы были близки к тому, чтобы выйти вперед на 25-й минуте, когда Теэму Пукки не забил пенальти. Впрочем, спустя четыре минуты Маркус Форсс все же открыл счет.
На 37-й минуте финны остались в меньшинстве — Юкка Райтала получил прямую красную карточку. Несмотря на это, на 50-й минуте Робин Лод удвоил преимущество гостей.
Боснийцы ответили точным ударом Луки Менало на 69-й минуте. Однако еще через три минуты Даниэль О'Шонесси вернул финнам перевес в два гола.
Благодаря этому успеху Финляндия поднялась на второе место, опередив на два очка Украину. Босния осталась четвертой и потеряла шансы попасть на ЧМ-2022.
В заключительном туре Финляндия на своем поле примет Францию, а Украина поедет в гости к Боснии.
Группа D: 1. Франция — 12 очков, 2. Финляндия — 11, 3. Украина — 9, 4. Босния и Герцеговина — 7, 5. Казахстан — 3.