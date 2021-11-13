ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ШвецияПодсластил пилюлю. Лакросс-гол Мичкова скрасил поражение от Швеции
  • 17:17
    • Россия проиграла Швеции на Кубке Карьяла, Мичков побил рекорд Овечкина
  • 19:17
    • Сборная России U-19 выиграла у Германии в отборе ЧЕ-2022
  • 18:56
    • Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину
  • 17:51
    • Далич считает Хорватию фаворитом матча с Россией
  • 17:34
    • Молодежная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырех наций
    Все новости спорта

    Сборная Финляндии в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину

    Босния и Герцеговина — Финляндия: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Финляндии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Финляндии нанесла поражение команде Боснии и Герцеговины в выездном матче квалификации ЧМ-2022.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча группы D, которая прошла на стадионе «Билино Поле», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    Подопечные Маркку Канервы были близки к тому, чтобы выйти вперед на 25-й минуте, когда Теэму Пукки не забил пенальти. Впрочем, спустя четыре минуты Маркус Форсс все же открыл счет.

    На 37-й минуте финны остались в меньшинстве — Юкка Райтала получил прямую красную карточку. Несмотря на это, на 50-й минуте Робин Лод удвоил преимущество гостей.

    Боснийцы ответили точным ударом Луки Менало на 69-й минуте. Однако еще через три минуты Даниэль О'Шонесси вернул финнам перевес в два гола.

    Благодаря этому успеху Финляндия поднялась на второе место, опередив на два очка Украину. Босния осталась четвертой и потеряла шансы попасть на ЧМ-2022.

    В заключительном туре Финляндия на своем поле примет Францию, а Украина поедет в гости к Боснии.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Босния и Герцеговина — Финляндия 1:3
    Голы: 0:1 Маркус Форсс (29'), 0:2 Робин Лод (51'), 1:2 Лука Менало (69'), 1:3 Daniel O'Shaughnessy (73') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Анель Ахмедходжич, Синиша Санишанин, Эльдар Чивич, Зеад Колашинац (Эрмедин Демирович, 39'), Амир Хаджиахметович (Саньин Прцич, 56'), Миралем Пьянич (Матео Сушич, 66'), Гойко Цимирот (Амер Гояк, 56'), Miroslav Stevanovic, Смаил Превляк, Раде Крунич (Лука Менало, 67') Финляндия: Теэму Пукки (Фредрик Йенсен, 80'), Маркус Форсс (Urho Nissila, 46'), Глен Камара, Расмус Шуллер, Робин Лод (Йере Уронен, 76'), Niko Haemaelaeinen, Daniel O'Shaughnessy, Robert Ivanov (Паулус Араюури, 80'), Лео Вяйсянен, Юкка Райтала, Лукаш Градецки Предупреждения: Миралем Пьянич (24'), Саньин Прцич (83') Удаление: Юкка Райтала (37')

    Группа D: 1. Франция — 12 очков, 2. Финляндия — 11, 3. Украина — 9, 4. Босния и Герцеговина — 7, 5. Казахстан — 3.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Смогут ли Нидерланды забить Черногории больше трех мячей?
  • Черногория — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Соболенко — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры