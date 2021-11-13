Босния и Герцеговина — Финляндия: счет матча 1:3, обзор голов

Сборнаянанесла поражение командев выездном матче квалификации ЧМ-2022.

Встреча группы D, которая прошла на стадионе «Билино Поле», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Подопечные Маркку Канервы были близки к тому, чтобы выйти вперед на 25-й минуте, когда Теэму Пукки не забил пенальти. Впрочем, спустя четыре минуты Маркус Форсс все же открыл счет.

На 37-й минуте финны остались в меньшинстве — Юкка Райтала получил прямую красную карточку. Несмотря на это, на 50-й минуте Робин Лод удвоил преимущество гостей.

Боснийцы ответили точным ударом Луки Менало на 69-й минуте. Однако еще через три минуты Даниэль О'Шонесси вернул финнам перевес в два гола.

Благодаря этому успеху Финляндия поднялась на второе место, опередив на два очка Украину. Босния осталась четвертой и потеряла шансы попасть на ЧМ-2022.

В заключительном туре Финляндия на своем поле примет Францию, а Украина поедет в гости к Боснии.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Босния и Герцеговина — Финляндия 1:3 Голы: 0:1 Маркус Форсс (29'), 0:2 Робин Лод (51'), 1:2 Лука Менало (69'), 1:3 Daniel O'Shaughnessy (73') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Анель Ахмедходжич, Синиша Санишанин, Эльдар Чивич, Зеад Колашинац (Эрмедин Демирович, 39'), Амир Хаджиахметович (Саньин Прцич, 56'), Миралем Пьянич (Матео Сушич, 66'), Гойко Цимирот (Амер Гояк, 56'), Miroslav Stevanovic, Смаил Превляк, Раде Крунич (Лука Менало, 67') Финляндия: Теэму Пукки (Фредрик Йенсен, 80'), Маркус Форсс (Urho Nissila, 46'), Глен Камара, Расмус Шуллер, Робин Лод (Йере Уронен, 76'), Niko Haemaelaeinen, Daniel O'Shaughnessy, Robert Ivanov (Паулус Араюури, 80'), Лео Вяйсянен, Юкка Райтала, Лукаш Градецки Предупреждения: Миралем Пьянич (24'), Саньин Прцич (83') Удаление: Юкка Райтала (37')

Группа D: 1. Франция — 12 очков, 2. Финляндия — 11, 3. Украина — 9, 4. Босния и Герцеговина — 7, 5. Казахстан — 3.