Аршавин: Если наши выстоят против Хорватии, это будет подвиг

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от решающего матча квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Сборной России достаточно не проиграть, чтобы стать победителем группы H и напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре.

«Будет трудно выстоять. Если наши выстоят, это будет подвиг.

Как не допустить контроля мяча хорватов в середине поля? Будем надеяться, что домашняя игра со словаками, когда произошло подобное, была провальной, и это не повторится.

Больше мячом будут владеть хорваты, но надо не прижиматься к воротам. Нужно показывать зубы. Если ты будешь опасно атаковать, соперник будет бояться.

Каждый гол сборной России будет стоить достаточно много для хорватов, и они будут меньше времени уделять атаке.

На ничью играть нельзя, но если ее добьемся, то тоже будет хорошо. На поле мысли о том, что ничья устроит, не должны быть превалирующими. На поле нельзя бояться.

Если 1:0 поведем, может, можно будет аккуратно играть. Но это надо решать на поле», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».